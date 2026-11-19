El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó la maquinaria que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) incorporó para reforzar los trabajos en rutas provinciales y caminos rurales. Se trata de más de 60 equipos nuevos que se suman a las 50 máquinas que Vialidad encontró abandonadas y volvió a poner en funcionamiento en lo que lleva de gestión.

Desde el autódromo Ciudad de Paraná, Frigerio afirmó el miércoles último que la compra demuestra que “hoy los recursos de los entrerrianos van a donde tienen que ir”.

Además de las motoniveladoras, Vialidad incorporó compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones.

El presupuesto

La provincia invirtió más de 13.000 millones de pesos de fondos propios. La adquisición se hizo en dos licitaciones, con 14 y 17 oferentes respectivamente. A esa suma se agregaron aportes por más de 2.000 millones de pesos que Frigerio gestionó ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) para adquirir 10 camiones con equipos y acoplados volcadores, según informó la provincia en un comunicado.

Vialidad incorporó compactadores, cargadoras y palas retroexcavadoras

“Para gestionar hay que ordenar”, sostuvo Frigerio y recordó que la recuperación de Vialidad comenzó con el ordenamiento administrativo y el pago de las deudas pendientes, además de destacar el trabajo del personal del organismo para poner en servicio las máquinas recuperadas.

Rutas provinciales y caminos de la producción

Frigerio repasó los avances del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, que ya suma más de 1.500 kilómetros de rutas intervenidas y se organiza en cuatro grupos de obras.

El primero abarca las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51, entre Paraná y Gualeguaychú. El segundo, las rutas 4, 22, 23 y 38 y el acceso a Puerto Yeruá, en la región de Concordia, Federal y Villaguay.

La adquisición del equipamiento se hizo en dos licitaciones, con 14 y 17 oferentes respectivamente

El tercero, la ruta 6, otro tramo de la 20 y accesos en Tala, Uruguay y Villaguay. El cuarto, las rutas 1 y 2 y la circunvalación de San José de Feliciano, en el norte entrerriano. El gobernador ratificó que la meta es llegar al final de su mandato con el “100 por ciento de las rutas provinciales intervenidas”.

Para las obras de mayor porte, Entre Ríos cuenta con financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares. Esos recursos permitirán reconstruir rutas que requieren intervenciones integrales y ejecutar obras de infraestructura, entre ellas nuevos puentes.