Epidemia de dengue: Fernán Quirós dio claves sobre dónde y cuándo usar repelente y cómo conviene vestirse

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio algunos consejos para sobrellevar la epidemia del dengue que actualmente afecta a gran parte de la Argentina. El funcionario indicó que, ante la escasez de repelente, “es más útil” utilizarlo en lugares donde la casa y el trabajo, ya que el Aedes aegypti es un mosquito urbano “que vive con la gente” y no al salir a correr, por ejemplo, porque el mosquito no está en las plazas. “Recomendamos también usarlo en los horarios que es más probable que salga a volar y picar: de 6 a 10 de la mañana, y de 18 a 21″, agregó el médico.

Quirós hizo especial énfasis en colocar el repelente - en este contexto donde hay un marcado déficit de los líquidos tóxicos que matan los mosquitos - en lugares del cuerpo que no se ven con facilidad, como los tobillos (entre el calzado y el pantalón) y vestir ropa clara y con mangas largas.

“Tenemos un mosquito con una cualidades diferentes a los que se ven en los espacios públicos”, explicó Quirós en diálogo con radio Mitre. Dijo que se lo denominó como “mosquito mascota” porque vive cerca del ser humano. “Es más pequeño, con una susceptibilidad mayor al tema del clima. Cuando pica, tiene un vuelo muy corto, entonces generalmente lo hace cerca de donde va a dejar el huevo”, detalló.

El ministro porteño indicó que es por ese motivo que hay que prestarle atención a los lugares donde el Aedes aegypti puede dejar los huevos. Quirós contó que la mosquita vive tres semanas y pone entre 300 y 500 huevos durante ese período. “Podés matar a los adultos, pero tenés futuros adultos en donde dejaron los huevos, que salen en un par de días si hace calor”, advirtió.

Otras cualidades del mosquito que transmite el dengue: no vuela en la oscuridad, sino que se esconde; habitualmente tiene períodos de vuelo a media mañana y el atardecer; no suele zumbar; le gusta ser solitario; y suele moverse por debajo. Quirós indicó que “incluso fumigando los trabajos demuestran una eficacia del 50%, porque como se esconde muy bien abajo de las cosas no le llega el tóxico que le estás arrojando”.

El funcionario porteño dijo que esta del dengue “es la epidemia más grande de la historia latinoamericana, aunque el 80% de los casos es brasilera”. Indicó que la Argentina explica solo el 4% de toda la región “y así y todo estamos cursando el año con mayor número de casos registrados”.

