¿Es feriado mañana, lunes 9 de noviembre, en la Argentina?

Tras la oficialización, por parte del Vaticano, sobre la llegada del papa León XIV a la Argentina, los fieles ya conocen cuál será el itinerario del sumo pontífice, quien arriba al país el 8 de noviembre. Su visita se extenderá hasta el 11, con pasos por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires —donde encabezará una misa en Luján— y Córdoba.

El Papa León XIV llega a la Argentina este domingo Prensa Vaticano

¿Es feriado el lunes 9 de noviembre?

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y, al ser decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina. La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

¿Es feriado el martes 10 de noviembre en Córdoba y el miércoles 11 en Buenos Aires?

Con motivo de la visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba, donde oficiará una misa multitudinaria en la Escuela Militar de Aviación y se reunirá con referentes religiosos en la Catedral capitalina, el gobierno provincial declaró feriado para todo el territorio cordobés este martes 10 de noviembre, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Calvo.

La llegada del Papa León XIV paraliza al mundo TIZIANA FABI - AFP

Por su parte, el miércoles 11 de noviembre habrá asueto en la provincia de Buenos Aires. La medida responde a la concentración de actividades del Pontífice en suelo bonaerense, que tendrá su eje central en la histórica misa en la Basílica de Luján.

Agenda del Papa, día por día

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre