La visita del papa León XIV a la Argentina incluye diferentes cambios en la rutina de la ciudadanía, producto de las actividades previstas para su estadía en el país, por lo que resulta elemental saber si es feriado nacional mañana, martes 10 de noviembre, en la Argentina.

A diferencia del feriado del lunes 9 de noviembre, establecido para todo el territorio nacional, la administración oficial dispuso que el martes 10 la medida rija únicamente para la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el feriado alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El papa León XIV participará de distintas actividades en Córdoba y CABA Santiago Filipuzzi

Cuáles son las actividades del papa León XIV el martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba el martes, provincia a la que arribará a las 9 de la mañana. Tras una hora y media de viaje, el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Ambrosio Taravella para dar comienzo a las actividades en Córdoba, la única provincia del Interior que visitará en este recorrido.

Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Las primeras palabras del Papa ante millones de personas

Luego, el papa León XIV se dirigirá a la Catedral de Córdoba, frente a la Plaza San Martín, donde se espera una asistencia masiva de los creyentes en el centro neurálgico de la Ciudad.

En la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Pontífice se reunirá con los referentes del catolicismo local. Allí, recibirá a obispos, clérigos y agentes pastorales y se espera que les transmita el mensaje que los receptores tendrán como guía para la conducción de la Iglesia en estas latitudes.

Papa León XIV en su visita al Cotolengo Don Orione Sebastián Hipperdinger

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.