“Es insostenible”: desde hace casi una semana, una localidad bonaerense está sin agua por la falta de una obra clave

Hace casi una semana que Médanos, una localidad de 7000 habitantes en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires y a unos 47 kilómetros de Bahía Blanca, no tienen suministro de agua potable. En medio de temperaturas extremas, los residentes reclaman como solución a este problema histórico la construcción de un acueducto.

“Tuvimos una semana prácticamente en la cual a la mayoría de las casas no entró ni una gota de agua, ni siquiera en los tanques enterrados. Esta situación que se sumó al calor extremo que hizo esos días realmente fue terrible. Ya son muchos años de aguantar esto. Ya es insostenible”, dijo a LA NACION Griselda Antonelli, que vive hace 45 años en la localidad.

Y detalló: “El problema no es de ahora, sino que ya lleva muchísimos años, más de 10 podría decir. Empezamos poniendo tanques abajo de nuestras casas para que la presión del agua llegara. Pero tampoco resultó. Así que la situación es cada vez más compleja”.

El último corte comenzó el miércoles 24 pasado. Actualmente, según confirmó la intendencia, la zona del oeste de Médanos continúa sin acceso al agua. El servicio es responsabilidad de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), empresa provincial concesionaria, a donde los vecinos se presentarán mañana a las 9 a reclamar.

Con los camiones cisterna se abastece a unos 90 hogares a diario

Voceros de la compañía sostuvieron que “el suministro resulta escaso a la totalidad de las personas usuarias en distintos momentos del día”. En medio de jornadas agobiantes, al igual que la intendencia, piden a los vecinos utilizar con responsabilidad “este recurso escaso y limitado”, evitando “usos no esenciales”.

La gestión municipal, a cargo de Carlos Bevilacqua (del partido vecinalista Acción Por Villarino), implementó algunas medidas de emergencia, pero remarcó la necesidad de construir el Acueducto Sauce Chico–Médanos como la única solución definitiva al desabastecimiento de agua que sufren hoy, además, de Médanos, las localidades de Argerich y La Mascota.

Soluciones provisorias

“Como vecinos solicitamos primero la provisión de agua, que busquen las alternativas necesarias para que nosotros podamos tener agua. Estamos en verano, esta semana que se avecina tenemos temperaturas de 40 grados todos los días, realmente no lo vamos a poder sostener. Hay gente mayor, gente con discapacidad que está sufriendo mucho más esta situación. Y pedimos alguna alternativa para que podamos tener agua en nuestras casas hasta que se logre esta obra, que ABSA busque alguna otra alternativa para que podamos tener este recurso vital. Somos un pueblo realmente afectado, no es un sector, es todo el pueblo y la situación va empeorando año tras año”, dijo Antonelli que forma parte del grupo de vecinos que convoca mañana a las 9 a presentarse en la planta de ABSA.

Los camiones cisterna, una postal de Médanos

La empresa, por su parte, también apunta que la solución de fondo es la construcción del acueducto. Ante la consulta de LA NACION, voceros de ABSA detallaron que en las últimas jornadas se han logrado incorporar dos nuevas perforaciones de agua al servicio, que incrementan en un 10% el caudal de agua

“Ante las jornadas con temperaturas agobiantes, que elevan el consumo de agua por encima de la capacidad de producción, el suministro resulta escaso a la totalidad de las personas usuarias en distintos momentos del día”, reconocen. Es por eso que implementaron el refuerzo del plan de contingencia con cinco viajes diarios de camiones cisterna de 30.000 litros cada uno.

El municipio también implementó el reparto domiciliario de agua, con un cronograma permanente de 8 a 13 y de 14 a 20. Cada camión reparte aproximadamente a unas 23 casas, llegando alrededor de casi 90 hogares diarios. Instalaron, además, un tanque cisterna con agua potable en la plaza, para que los vecinos puedan acercarse a buscar de manera directa. Para pedidos, solicitan comunicarse al 291 532 1390.

El municipio realizó un reclamo formal ante el organismo provincial de control del servicio de agua, Autoridad del Agua (ADA), que depende del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Allí solicitaron la intervención urgente para una evaluación integral de la infraestructura de ABSA en Médanos que incluye inspección de cañerías, revisión de válvulas y sectorización de la red y control de bombas y pozos. “Este reclamo se hizo porque, aun con producción de agua, hay zonas donde el servicio no llega, lo que evidencia problemas en la red que deben ser corregidos por la empresa prestataria bajo control provincial”, señalaron.

“Nosotros desde el municipio estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, pero no es la solución. La solución definitiva a un problema de 30 años que cada vez se agrava más es que hagan la obra del acueducto. Ante esta situación, la provincia nos dice que tomaría endeudamiento para hacerla, pero necesitan la autorización el gobierno nacional. La política, más allá de las diferencias y de gobiernos debe ser la que dé respuesta y solución a este grave problema que cada vez se agrava más si no toman una decisión seria y responsable ABSA y la provincia. El agua es un elemento básico para poder vivir, Médanos no quiere esperar más, porque no puede esperar más. Es muy triste, además de inhumano con estas temperaturas”, insistió en diálogo con LA NACION Bevilacqua.

La obra

El Acueducto Sauce Chico-Médanos es una obra compleja que está compuesta de 18 kilómetros de cañería, una planta potabilizadora y otra de impulsión. Solucionaría el problema de agua de tres localidades: Argerich, Mascota y Médanos, y también podría beneficiar a General Cerri.

Hace dos meses, finalizaron el proyecto técnico que realizó el municipio en conjunto con Hidráulica (que depende del Ministerio de Infraestructura de la provincia) que había comenzado en 2019. Según el municipio, requirió de la realización de estudios ambientales, autorizaciones interjurisdiccionales y un desarrollo técnico extenso.

La municipalidad ya cuenta con el terreno para desarrollarlo. Ahora, necesitan conseguir la inversión que estiman en 15 millones de dólares. Cuenta con un preacuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Según informó Bevilacqua, la provincia de Buenos Aires tiene la decisión de tomar deuda para hacer la obra, restaría la autorización del gobierno Nacional.

El intendente se reunió con el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Voceros de esta cartera indicaron a LA NACION: “El Acueducto Sauce Chico– Médanos es un proyecto mucho más complejo y contiene varias dificultades a resolver: ambientales (bosques nativos de Chañares) y autorizaciones de municipios linderos que integran la cuenca (Bahía Blanca, Tornquist y Saavedra). También la expropiación de una propiedad sobre el río Sauce Chico para la planta de impulsión y tratamiento".

Según indicó Bevilacqua, mañana, representantes de la CAF se reunirán con personal del Ministerio de Economía de la Nación para definir los detalles de la línea de crédito. Desde la cartera que dirige Luis Caputo, tampoco contestaron a la consulta de este medio al cierre de esta nota. Luego, este organismo debería autorizar el endeudamiento a través del Ministerio del Interior, que hoy dirige Diego Santilli.

“Este es un tema que tiene que llevar la provincia adelante a través de ABSA y no lo está haciendo. Y si la provincia no tiene los fondos y los necesita deberá presentar la documentación requerida. Y esa presentación ante el Gobierno nunca se hizo. Tampoco hubo una reasignación de partidas por parte del gobierno bonaerense para cumplir con esa obra. En síntesis, [Axel] Kicillof no arrancó ni la obra ni la gestión para que se avance”, indicaron fuentes del Ministerio del Interior de la Nación.

Una vez obtenidos los recursos necesarios, la obra tendrá un plazo estimado de ejecución de tres años.