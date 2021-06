“Es probable que haya una tercera ola”, alertaron desde el Ministerio de Salud

El secretario de Calidad del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina, no descartó que el país atraviese una tercera ola de contagios de coronavirus Covid-19. Además, dijo que “las restricciones han tenido efecto” porque “se está viendo una especie de amesetamiento de los contagios”.

En una entrevista con AM750, el funcionario que depende Carla Vizzotti reiteró que “nunca se perdió el diálogo con Pfizer”, y aclaró que “el mecanismo Covax no soluciona los problemas para adquirir ciertas vacunas”. Además, cruzó a la oposición: “Noto cierto nerviosismo porque están llegando más vacunas y aparecen más denuncias”.

En una extensa entrevista, Medina analizó: “Estamos viviendo un momento de tensión, pero ya estamos viendo los efectos de las vacunas. En algún momento se va a dar una caída en la cantidad de internados graves y en las muertes. Es de esperar que esto ocurra, más allá de la máxima tensión que estamos viviendo”.

“Hubo países limítrofes que se mencionaban como exitosos, pero después terminaron con situaciones peores a la nuestra”, criticó, y agregó: “Los países más ricos han conseguido más vacunas. No obstante, la Argentina está bien rankeada respecto a la obtención de vacunas: estamos dentro de los 20 países que más vacunas recibieron, incluso por encima de países desarrollados de Europa. El 25% de la población de Argentina tiene, por lo menos, una dosis de la vacuna”.

Sobre los cuestionamientos por la falta de acuerdo con algunos laboratorios, respondió: “Negociamos con todos los laboratorios y buscamos la transferencia de tecnología: esto se logró con la vacuna de AstraZeneca. Las vacunas que produzcamos no solo serán para Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. La producción de vacunas es importante también en términos económicos porque permite la sustitución de importaciones”.

El rebrote de enero y la tercera ola

“En enero tuvimos un rebrote vinculado al relajamiento social”, analizó el funcionario sanitario y, ante la consulta sobre la situación actual y una posible tercera ola, respondió: “Que exista una tercera ola o no, no es el problema. Es probable que haya una tercera ola. El problema es la magnitud que tenga”.

Según Medina: “La ola actual prácticamente está poniendo en jaque el sistema de Salud. Las restricciones han tenido efecto. Se ha logrado que los casos no crezcan fuertemente. Se está viendo una especie de amesetamiento de los contagios”.

El secretario de Calidad en Salud también habló de la reunión prevista para el martes en Diputados con los diferentes laboratorios y aseguró que esa instancia “sumará una voz importante y permitirá dar luz a las dificultades que puedan existir”.

“Nunca se perdió el diálogo con Pfizer. La vacuna de Pfizer tiene licencia en nuestro país”, aseguró Medina, y luego apuntó: “Noto cierto nerviosismo en la oposición. Es llamativo que llegan más vacunas, pero aparecen más denuncias. Se dijeron cosas feas en torno a las vacunas. Las vacunas están llegando y la gente las está recibiendo”.

Sobre el escándalo tras los dichos de uno de los responsables del mecanismo Covax, Medina reiteró: “Covax tiene distintas maneras de distribuir la vacuna. Hace como una intermediación, pero rigen las mismas reglas que existen en el país para la distribución. Covax no soluciona los problemas para adquirir las vacunas”.

También habló del anuncio del gobierno bonaerense de un acuerdo para comprar vacunas a la India: “El Gobierno nacional también está en conversaciones por la vacuna Covaxin. Esta vacuna ya está en fase 3 y la Anmat ya tiene documentación. Es importante que la provincia de Buenos Aires haya puesto la vacuna Covaxin a disposición de la campaña nacional de vacunación”.

Ante la consulta de si existe una fecha estimada en la cual el país puede alcanzar un nivel de inmunización que permita relajar las medidas de cuidado, respondió: “No nos gusta aventurar fechas. No puedo decir cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño. A veces se pasa por una meseta o una disminución de los casos. Hay que tener en claro que hay una luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado. El frío favorece los contagios y eso genera que siga la tensión del Sistema de Salud”.

LA NACION