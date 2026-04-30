Quién era Juan Carlos Sandoval, el hombre que murió atacado por avispas chaquetas amarillas en Neuquén

La muerte de un hombre de 67 años por el ataque de un enjambre de avispas chaquetas amarillas conmociona a la localidad de Loncopué, en Neuquén. La víctima, que falleció el martes, fue identificada como Juan Carlos Sandoval, un reconocido vecino del pueblo que se dedicaba a realizar trabajos de corte de leña.

Sandoval murió como consecuencia de un shock anafiláctico causado por la picadura de cientos de avispas en cuestión de minutos. El hombre, que estaba en compañía de un amigo, golpeó sin querer un panal de avispas, que lo atacaron en conjunto.

Si bien alcanzó a pedir auxilio a una línea de emergencia, Sandoval presentaba factores de riesgo que habrían influido en la rápida evolución de su cuadro, según informó el medio local LM Neuquén.

Estas avispas pueden picar varias veces y muerden LM Neuquén

En redes sociales, el hombre fue recordado por diferentes organizaciones barriales, que destacaron sus trabajos en la comunidad. Una de ellas fue la Comisión Directiva del Club Juventud Unida. “En nombre de toda la institución, socios/as, entrenadores/as y jugadores, lamenta profundamente el fallecimiento de Sandoval Juan Carlos, tío de nuestro jugador Isaac Sandoval y hermano de su papá, José. La Institución envía sus condolencias a familiares, amigos, allegados y los acompaña en este difícil momento”, dicta el comunicado.

A su vez, el intendente Daniel Soto, lamentó la trágica muerte de Sandoval con un mensaje difundido por el área de Ceremonial y Protocolo del municipio. “El Intendente Municipal y equipo acompañan en este difícil momento a toda la familia SANDOVAL-ALMAZA, amigos, conocidos, con tristeza y pesar elevando una oración, por el eterno descanso de nuestro vecino de la localidad”, se lee en el escrito.

“Que la luz de “Juan Carlos” iluminen eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron. Esperando puedan sobrellevar con resignación tan doloroso momento", agrega la publicación municipal.

Una vez que los médicos llegaron al lugar, confirmaron que la causa de muerte fue un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede desarrollarse en pocos minutos tras la exposición a un alérgeno.

Este tipo de cuadro provoca alteraciones circulatorias y respiratorias severas, con síntomas como dificultad para respirar, caída de la presión arterial y pérdida de conocimiento.

Por otra parte, según consignó LM Neuquén, las avispas involucradas en este episodio son un riesgo creciente para las personas que realizan actividad a la intemperie. Esto se debe a que cada vez están presente en zonas más extendidas del sur de la Argentina y a sus características de comportamiento, que las vuelven particularmente peligrosas.

A diferencia de las abejas, las avispas son capaces de picar en múltiples ocasiones (Pixabay)

Se trata de un insecto de origen euroasiático y del norte de África, introducido en Chile en 1974 y actualmente presente en distintas regiones de la Patagonia y del resto del país.

Estos insectos se caracterizan por su comportamiento social y la construcción de nidos colectivos que pueden ubicarse tanto bajo tierra como en la vegetación. Aunque suele confundirse con una abeja, se distingue por su coloración negra con bandas amarillas.

Ante la perturbación de sus nidos, pueden reaccionar de forma agresiva y atacar en grupo, lo que incrementa el riesgo de recibir múltiples picaduras en entornos rurales. Además pueden picar reiteradas veces y muerden.