“Es un acto político”: de qué se trata el programa que presentó el Gobierno sobre el acceso a insumos para la menstruación

escuchar

Durante un acto realizado el lunes pasado en la Casa Patria Grande en Retiro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, presentó el programa nacional MenstruAR. Se trata de un proyecto que busca garantizar el acceso igualitario de insumos para todas las personas que menstrúan a través del acompañamiento y asesoramiento a los gobiernos locales. Un sector de la oposición se mostró en contra de la medida y criticó, en redes sociales, su implementación.

“Menstruar también es un acto político. No se trata de entregar una copa menstrual y sacarse una foto, sino de un proceso de elaboración permanente donde todes (sic) debemos participar”, enfatizó Mazzina durante el acto.

Según se detalló en el comunicado oficial, el programa supone la entrega de copas menstruales a municipios de todo el país y promueve el cuidado ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables. Además, está prevista la coordinación de capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria donde se brindarán herramientas e información para acompañar y asesorar a quienes accedan a estos productos.

Críticas

Ayer, referentes de la oposición criticaron públicamente la medida y cuestionaron el direccionamiento del gasto público. Así lo hizo la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata (Somos Vida).

“Están en la chiquita, en cualquier cosa. No soy demagoga si te digo que mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan MenstruAR”, opinó la legisladora santafesina. Y sumó: “Es la realidad, son las prioridades del Gobierno que no son las de la gente. Por eso les va tan mal en las encuestas. Yo entiendo que esto es para la tribuna de ellos, pero la gente está en otra, porque pasa necesidades, y esto es demagogia, no es la realidad”.

En diálogo con el conductor Esteban Trebucq en el programa radial Trebucq 1079 de la emisora El Observador, la diputada recordó su propia experiencia con la menstruación: “Mi viejo trabajó toda la vida, mi mamá era ama de casa, pero la idea era que mi papá salía a laburar para comprarme las toallitas, no se le hubiese ocurrido pedir al Estado que me las dieran cuando era adolescente. Cuando cumplí 18 años salí a laburar para ir a comprarme las toallitas yo”.

Por su parte, la diputada nacional y exministra de Salud durante el primer gobierno de Cristina Kirchner entre 2007 y 2009, Graciela Ocaña (Confianza Pública), optó por referirse a la política del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en su cuenta oficial de Twitter junto a la frase “La locura es total”.

La locura es total . https://t.co/pa3KfzgzLG — Graciela Ocaña (@gracielaocana) May 31, 2023

Durante el lanzamiento del programa se dieron a conocer los resultados del informe “Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual” que revelaron que” el 43% de las mujeres y personas gestantes tuvo que modificar sus hábitos en el uso de productos de gestión menstrual (apósitos, tampones, copas menstruales, entre otros) por dificultades económicas”.

La titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras del Ministerio, Érica Laporte, afirmó: “Problematizar la menstruación también implica problematizar muchos otros aspectos que recaen sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias”. “En los hogares si hay dos, tres, cuatro o más personas menstruantes significa un costo elevado”, indicó. Y citó un estudio de Unicef según el cual “el gasto que tiene un hogar por menstruar equivale casi a una Asignación Universal por Hijo”.

LA NACION