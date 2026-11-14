“Es un desastre”: protesta y enojo de los vecinos de Remedios de Escalada tras la explosión de gas

A las 18.30, el cansancio y la incertidumbre dieron paso a un reclamo colectivo. Un grupo de vecinos de Remedios de Escalada se autoconvocó en la intersección de Juan de Garay y Enrique del Valle Iberlucea, a la altura del 4611, para exigir justicia y respuestas por las consecuencias de la explosión. Entre los manifestantes había familias con chicos, personas que todavía no habían podido regresar a sus viviendas y allegados a los afectados. La angustia y el enojo se mezclaban con una preocupación compartida: qué ocurrirá con quienes perdieron sus pertenencias y no saben cuándo podrán volver a sus casas.

“Nadie se comunicó, nadie nos dijo nada. Nosotros nos autoconvocamos para reclamar justicia. La gente tiene que tener una casa hoy, no cuando termine el juicio de Metrogas. Es un desastre”, expresó uno de los manifestantes, que se apostaron para visibilizar la tragedia a pocos metros del epicentro de la explosión de gas.

El reclamo también apuntó contra las autoridades municipales de Lanús y la falta de certezas sobre las condiciones de seguridad de las obras que se realizan en la vía pública . “Ahora no sabemos qué va a pasar. Nada de Escalada es seguro. Tenemos familias que perdieron todo y nadie se hace cargo. El municipio tiene que hacerse cargo y garantizar que Beltrán es seguro. Nos evacuamos solos y estamos solos”, sostuvo otro de los presentes.

La protesta marcó un cambio en el clima que había predominado durante la mañana de este sábado 14 de noviembre. Si antes los vecinos aguardaban detrás de las cintas de seguridad para retirar medicamentos, ropa o mascotas, al caer la tarde comenzaron a reunirse para exigir explicaciones.

El reclamo ya no se limitaba a saber cuándo podrían ingresar a los edificios ni cuándo al menos recuperarían el servicio eléctrico, que fue interrumpido por seguridad tras la explosión de gas: también buscaba establecer responsabilidades y obtener soluciones inmediatas para las familias que permanecían fuera de sus hogares.

Personal municipal y equipos de emergencia trabajan en la zona afectada por la explosión ocurrida el viernes Nicolás Suárez

En medio de los reclamos, Metrogas informó a LA NACION que durante la tarde comenzó a restablecer el suministro de gas en gran parte de la zona céntrica de Remedios de Escalada, bajo estrictas condiciones de seguridad. Sin embargo, aclaró que en los frentes más próximos al lugar de la explosión, en la intersección de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, el servicio continuará interrumpido hasta que las autoridades correspondientes autoricen su normalización.

Contactos

La compañía señaló que mantuvo contactos con funcionarios municipales para coordinar la restitución del suministro y garantizar las condiciones necesarias para el regreso de los vecinos a sus viviendas. También indicó que la situación se encuentra controlada desde la madrugada del sábado y que, tras la intervención de los bomberos voluntarios y de Defensa Civil, el sector fue despejado para permitir el desarrollo de las pericias.

En su comunicación, Metrogas lamentó las pérdidas ocasionadas por el incidente y aseguró que permanece a disposición de las familias afectadas y de las autoridades municipales para brindar asistencia. No obstante, el comunicado no precisó una fecha para la restitución del servicio en las inmediaciones de la explosión ni para el regreso de los residentes que todavía no pueden ingresar a sus hogares. Esa falta de definiciones era, precisamente, uno de los principales motivos del reclamo vecinal.

Entre los presentes también estaban el fotógrafo Pablo Grillo y su padre, Fabián Grillo, vecinos de Lanús. El reportero gráfico sufrió graves heridas en la cabeza el 12 de marzo de 2025, cuando recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería Nacional mientras cubría una manifestación de jubilados frente al Congreso. Por ese episodio estuvo internado durante varios meses y requirió un prolongado proceso de rehabilitación. Su padre se convirtió en una de las principales voces públicas del reclamo de justicia por lo ocurrido. Este sábado, ambos estuvieron participan de la concentración de vecinos que exigen respuestas por la explosión en Remedios de Escalada.