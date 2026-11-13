Encontraron a uno de los operarios de Metrogas que estaba desaparecido tras la explosión

El operario de Metrogas Marcelo García, que había sido reportado como uno de los desaparecidos tras la explosión de este viernes en Remedios de Escalada, fue enconyrado con vida durante la tarde de este viernes, según confirmó el municipio de Lanús.

García es operario de Metrogas y se encontraba trabajando en la obra de la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.

Si bien en un principio se había denunciado la desaparición de dos personas, el municipio informó posteriormente que ambas habían sido halladas: una estaba en “estado de desorientación” y la otra se había reportado como tal “producto de una falsa alarma familiar”.

“De las dos personas informadas como desaparecidas, una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona; y la otra fue producto de una falsa alarma familiar”, informó el intendente local, Julián Álvarez, a través de un comunicado, sin especificar quién de los dos era García.

Belén, sobrina del operario, había comentado en diálogo con LN+ que lo habían “buscado por todos los hospitales de la zona”.

Belén contó que, tras la noticia de la explosión, sus seres queridos se habían movilizado hacia los nosocomios de la zona, donde conocían que habían trasladado a los heridos, como el Hospital Evita, el Vecinal y el Melo.

Un muerto y 30 heridos, siete de gravedad, tras la explosión en Remedios de Escalada

Desde Metrogas confirmaron a LA NACION que García era operario de la compañía y que se encontraba en el lugar cuando ocurrió el incidente. “Nos enteramos que estaba en esa obra porque Metrogas tenía una lista de operarios y él estaba ahí”, remarcó, por su parte, Belén.

El pedido desgarrador de la familia de uno de los operarios de Metrogas que esta desaparecido tras la explosion

La explosión fue reportada durante la mañana de este viernes cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que provocó el inicio del fuego.

Las primeras imágenes mostraron la esquina en llamas y columnas de humo que se elevaban entre los edificios. Además, hubo locales que terminaron destrozados, autos calcinados y escombros que quedaron desperdigados sobre el pavimento.

En tanto, se sabe que, del total de heridos, siete son de gravedad, unos 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 fueron dados de alta. De los que se encuentran estado crítico, seis fueron trasladados al Hospital Evita, mientras que el restante al Hospital Narciso López.