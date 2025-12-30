“Es un retroceso enorme”: confusión e indignación entre los referentes en discapacidad por la disolución de la Andis

Sorpresa, estupor, indignación y desconcierto. Esas son, por estas horas, las sensaciones predominantes en las asociaciones y familiares de personas con discapacidad tras los anuncios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni respecto a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, bajo una figura institucional que aún no fue precisada, secretaría o subsecretaría.

El rechazo fue inmediato. “Esta medida le quita jerarquía al abordaje de la discapacidad”, advirtió Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), definió el anuncio como “un retroceso enorme”, mientras que Paulo Morales, director de la ONG TEActiva, sostuvo que “desmontar organismos ineficientes siempre puede ser una buena noticia”, aunque puntualizó para que así sea, el Gobierno debería acompañar la decisión con denuncias concretas en la Justicia. Y agregó: “Por otra parte, como padre de un chico con discapacidad, digo que hoy las personas con discapacidad y sus familias están abandonadas a su suerte y termina siendo un sálvese quien pueda. Y la situación empeora con cada día que pasa. Si al Gobierno no le interesa la discapacidad, debería ser honesto y decirlo, no propiciar esta verdadera catástrofe disfrazada de supuesta eficiencia”.

Pérdidas

Detrás de esas primeras reacciones aparece una preocupación común, la posible pérdida de una mirada integral y social sobre la discapacidad. “Al pasar al Ministerio de Salud se diluye la visión transversal”, alertó Molero. Bassi puso el foco en la incertidumbre que genera la medida entre las familias: “Hoy las personas que tenían turno para tramitar un certificado de discapacidad no saben qué va a pasar, lo mismo que quieren cobraban una pensión. Generar confusión es muy injusto”, agregó. Morales también cuestionó que el planteo del Gobierno no esté abordando los problemas urgentes que atraviesa el sector y con los que luchan cada día las familias.

“Desde el Foro Permanente de Discapacidad rechazamos esta medida, que le quita esa autonomía y transversalidad al abordaje de la discapacidad. Este gobierno no ha tenido en todo este tiempo ninguna medida política que apunte al bien de las personas con discapacidad. La postura ha sido siempre de crítica, de cuestionar, todo para después sacar las pensiones, no dar los aranceles que corresponden a los prestadores, generar todo un clima de sospecha que terminó en un escándalo de corrupción dentro del propio gobierno”, apunta Molero.

“Se generaría un nuevo organismo, no sabemos si una secretaría o una subsecretaría. Claramente, la Andis desaparece como tal, con todas sus funciones. Pero no solo eso, al pasar a depender del Ministerio de Salud, desaparece una visión integral y transversal sobre la discapacidad”, denunció Molero.

Y explicó que, con este cambio, un organismo que tenía una cierta autonomía para tomar decisiones ahora pasa a tener un grado inferior. “Hay que recordar que los organismos internacionales vienen reclamando a los Estados que haya un organismo de discapacidad en cada país que esté en el ámbito más alto de decisión. Ese rango superior se le asignó en 2017 a la Andis, era porque tenía que estar abordar transversalmente temas respecto a la discapacidad, tales como educación, trabajo, salud, accesibilidad y todos los ámbitos. Por eso, en su momento la agencia dependía de la Jefatura de Gabinete, con lo cual permitía una relación transversal con los distintos ministerios y organismos nacionales. Luego, directamente de Presidencia. Ha tenido distintos lugares, y finalmente vuelve al Ministerio de Salud, con lo cual creemos que hay una pérdida de valorización de la temática de la discapacidad”, indicó.

“Estoy muy asombrada con la noticia, fue un baldazo”, planteó Bassi, mamá de Lisandro, de 17 años, y una de las voces que se pusieron al frente de la pelea con el Gobierno por el tema discapacidad. “Esto significa un retroceso en materia de discapacidad. Para eso se creó la Andis durante el gobierno de Mauricio Macri, para que sea un organismo que no depende del Ministerio de Salud, porque la discapacidad es mucho más amplia que salud, implica educación, implica trabajo social, implica un montón de cosas que van más allá de la salud”, agregó.

La actriz apuntó a la situación de confusión que genera para miles de personas esta medida: “Creo que quieren confundir, desordenar, es muy irresponsable. No podés decir, la Andis ha dejado de existir. Es una medida inconsulta que pretende atacar a las personas con discapacidad y desorientar”.

Corrupción

Los referentes en discapacidad afirmaron que parte de estas medidas apuntan a bajar el nivel de exposición de los casos de corrupción dentro del actual gobierno en la Andis. “Independientemente del nombre que tenga el organismo, las obligaciones y las funciones siguen vigentes. Esto lo digo porque tienen que cumplir la ley. Si en cinco días hábiles no lo hacen, vienen las multas. Los cinco días hábiles terminan el 2 de enero. No vaya a ser que quieran hacer todo esto para desligarse de las obligaciones”, señaló Bassi.

“El movimiento de personas con discapacidad viene peleando hace décadas para que este tema no sea entendido como una cuestión de salud y ahí, digamos, todo el nuevo paradigma que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del modelo social de la discapacidad, del foco en las barreras que los entornos van poniendo”, explica Celeste Fernández, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y agregó: “Si la discapacidad no es un problema individual y es un problema social, entonces la respuesta también tiene que ser social, con lo cual lo que se necesitan son políticas que derriben barreras y promuevan la inclusión en diferentes ámbitos. Las personas con discapacidad no necesitan políticas sanitarias como las que puede implementar un Ministerio de Salud, necesitan políticas integrales para la inclusión porque la discapacidad no es un tema médico. Entonces, ahí hay un primer retroceso claro”.