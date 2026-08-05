Es una especie amenazada de extinción: así fue la captura del tatú carreta para hacerle seguimiento satelital

Un equipo de técnicos y guardaparques del Parque Nacional El Impenetrable, provincia del Chaco, capturó y colocó un dispositivo de seguimiento satelital a un ejemplar de tatú carreta (Priodontes maximus).

El equipo que puso el dispositivo de seguimiento satelital

De esta manera, el animal se convirtió en el segundo monitoreado mediante tecnología GPS en esta área protegida, dado que la primera intervención a un ejemplar había sido hace tres años.

Qué es el Proyecto Tatú Carreta

Este trabajo forma parte de una iniciativa científica y de conservación del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) que realiza tareas de campo en áreas protegidas como los Parques Nacionales El Impenetrable y Copo, en Santiago del Estero.

El proyecto desarrolla “el primer estudio ecológico de largo plazo sobre esta especie en la Argentina y busca generar información clave sobre su ecología, patrones de movimiento, uso del hábitat y requerimientos para su conservación”, dice el mensaje oficial sobre el proyecto.

El tatú carreta es el armadillo más grande del mundo y se encuentra categorizado como en peligro de extinción en nuestro país.

Cómo es el seguimiento al tatú carreta

El seguimiento satelital permitirá conocer los desplazamientos del ejemplar bajo distintas condiciones ambientales, evaluar el efecto de los diferentes niveles de protección y de disturbio sobre sus movimientos e identificar áreas prioritarias y corredores para su conservación en la región chaqueña. La información obtenida fortalecerá las estrategias de manejo y conservación impulsadas por la Administración de Parques Nacionales (APN) en conjunto con instituciones científicas.

Tras la colocación del dispositivo y la evaluación sanitaria realizada por el equipo veterinario, el ejemplar fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado, minimizando cualquier alteración de su comportamiento natural.

El tatú carreta es una especie clave considerada ingeniera de ecosistemas y cuya supervivencia depende, en gran medida, de la conservación de los ambientes naturales del Gran Chaco argentino.

La geolocalización permite conocer los comportamientos estacionales del tatú carreta

Cómo se analizan los comportamientos de cada ejemplar monitoreado

El proyecto nació en 2017 con el objetivo de desarrollar un estudio a largo plazo de esta especie que en el país habita en la región chaqueña y sobre la que existe todavía poco conocimiento.

En sus inicios se realizaron relevamientos indirectos a través de rastros que evidencian la presencia de la especie; mientras que actualmente se apunta a estudiar la ecología espacial del tatú carreta a través de la búsqueda de individuos y la colocación de mecanismos de seguimiento satelital, con el fin de evaluar sus movimientos bajo distintas condiciones ambientales, tales como áreas protegidas en buen estado de conservación y áreas degradadas.

El monitoreo y seguimiento se realiza a través de un dispositivo que almacena información de geolocalizaciones, aportando datos sobre la movilidad del ejemplar a lo largo de un período de uno a dos meses.