¿Es verdad que las gaseosas pueden perforar el estómago?

Aunque los nutricionistas desaconsejan su consumo, no es cierto que beber gran cantidad de gaseosas puede generar perforaciones en el estómago. "No existe evidencia de relación entre consumo de bebidas gasificadas o carbonatadas y desarrollo de úlceras de estómago", asegura Mónica Katz, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).Más allá de que sea frecuente la suspensión de su consumo en personas con cuadros esofágicos o gástricos, las bebidas carbonatadas producen una disminución breve del pH, pero "no causan daño esofágico o gástrico", aclara. Silvia Tasat, también miembro de la SAN, cuenta un poco más sobre la función del estómago: "Secreta jugos gástricos, que son responsables de la digestión de los alimentos que consumimos para su posterior absorción y aprovechamiento por el organismo. Las personas que presentan enfermedades como gastritis, úlceras gástricas, hernia hiatal y otras deberían evitar el consumo de bebidas gasificadas por la acidez y el gas que contienen, pero no por temor a una perforación", tranquiliza. Sin embargo, la profesional sí recomienda disminuir el consumo excesivo de bebidas gaseosas por su elevado contenido de azúcar, ya que brindan calorías vacías. "Es recomendable, siempre, el consumo de agua segura", afirma.