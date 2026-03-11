Rescatan en el Río de la Plata a un pingüino rey que apareció debilitado en la costa de Vicente López

Un pingüino rey sorprendió a los vecinos de Vicente López durante el fin de semana. Había aparecido a más de 2500 kilómetros de su hábitat y nadando en agua dulce . Fue rescatado por Defensa Civil y por la Fundación Temaikén en la mañana de este miércoles. Según los especialistas, estaba debilitado, aunque no en una situación extrema. Es probable que hubiera atravesado el período de muda, el proceso anual en el que estos animales renuevan por completo su plumaje.

La muda ocurre una vez al año y deja a los pingüinos muy delgados y con poca energía. Antes de iniciarla, se alimentan en exceso; luego permanecen en tierra hasta que aparece el nuevo plumaje. Durante ese período no comen y su fuerza disminuye con el paso de los días.

Cristian Gillet, director de Operaciones Zoológicas y del Centro de Recuperación de Especies de Temaikén, considera que el ejemplar hallado habría completado la muda mucho más al norte de lo habitual. “Una vez finalizada la muda, en un estado de debilidad propio del proceso, y en medio de una sudestada reciente, habría sido arrastrado río arriba hasta el interior del Río de la Plata, donde quedó varado”, explicó.

Un pingüino rey fue rescatado en Vicente López

No es frecuente que los pingüinos ingresen al interior del Río de la Plata. Sin embargo, por los estuarios cercanos [ecosistema costero semicerrado donde el agua dulce de ríos y arroyos se mezcla con el agua salada del mar] y la disponibilidad de alimento, podría haber sido atraído hacia el norte y luego empujado por las corrientes hacia el Delta del Paraná. “En este caso particular se trata de un pingüino rey, una especie que habita principalmente islas subantárticas. Su presencia dentro del Río de la Plata es un evento extremadamente inusual y un hallazgo muy poco frecuente”, añadió Gillet.

El hallazgo generó sorpresa entre los vecinos de la zona costera, que no están acostumbrados a ver este tipo de animales en aguas del río. Aunque las costas bonaerenses reciben todos los años distintas especies marinas, el ingreso de un pingüino rey al interior del estuario es excepcional. La combinación de corrientes, el estado físico del animal y las condiciones climáticas recientes podría explicar cómo terminó nadando en un ambiente de agua dulce, muy lejos del mar abierto donde suele desplazarse la especie.

El pingüino rey rescatado en Vicente López

El estado del animal

El pingüino se encuentra a salvo en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén. Desde su traslado, los veterinarios evaluaron su condición e iniciaron el proceso de rehabilitación para recuperar su salud y definir los pasos posteriores.

Por ahora está en etapa de estabilización, con chequeos y estudios realizados, todos con resultados favorables. Está siendo hidratado y alimentado para recuperar fuerzas después del desgaste que produce la muda y el esfuerzo de desplazarse fuera de su área habitual.

Cuando esté recuperado será liberado en playas del sur de la provincia de Buenos Aires [a más de 400 kilómetros de donde fue hallado], una zona que forma parte del área que la especie utiliza durante su etapa de alimentación. Allí encontrará condiciones seguras para regresar al mar. Los especialistas esperan que, desde ese punto, pueda volver por sus propios medios a las islas subantárticas donde están sus colonias reproductivas.

El pingüino Rey fue hallado en las costas del Río de La Plata, a la altura de Vicente López Fundación Temaikén

“Esta especie tiene distribución subantártica y las colonias más cercanas a la Argentina se encuentran en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de Tierra del Fuego. Incluso en la costa patagónica su presencia es poco frecuente”, indicó Gillet.

Desde la fundación explicaron que en el Mar Argentino conviven varias especies de pingüinos, en una región rica en alimento y próxima a colonias reproductivas ubicadas en la Patagonia y en distintas islas subantárticas. La especie que aparece con mayor frecuencia es el pingüino de Magallanes, que todos los años migra hacia el norte, incluso hasta el sur de Brasil.

Durante ese recorrido utiliza las costas de la provincia de Buenos Aires y Uruguay como áreas de alimentación. Sin embargo, no es habitual que estos animales ingresen al interior del Río de la Plata, un ambiente muy distinto del mar abierto en el que suelen moverse.

El caso del pingüino rey hallado en Vicente López constituye un episodio inusual. Su presencia en el río muestra las largas distancias que pueden recorrer estas aves marinas y cómo factores naturales, como las corrientes o el clima, pueden alterar temporalmente sus trayectorias habituales.