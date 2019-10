¿Es verdad que usamos solo el 10% del cerebro?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019

Caos y complejidadNi orden absoluto, ni ausencia de reglasLa creencia de que usamos solo el 10% del cerebro llegó a inspirar ¡guiones de películas! Pero, al parecer, no es más que un mito. Diego Gutnisky, ingeniero y doctor en Neurociencias que lidera el equipo de ciencia de datos en Grandata, destierra la creencia: "No es verdad que solo usemos el 10% del cerebro -afirma-. Este mito suele estar acompañado de la esperanza de que si logramos usar el 100% seremos tan geniales como Einstein". Pero esta idea no es muy clara acerca de si hay un 90% que jamás se usa, o que en cada momento solo hay un 10% de neuronas activas. Si bien es verdad que nunca todas las áreas del cerebro están en su máximo de actividad, diferentes áreas están más activas según lo que hagamos. Gutnisky explica que si todo el cerebro estuviese funcionando durante un tiempo prolongado consumiría toda la energía del organismo, ya que en su estado "normal" consume el 20% de las calorías disponibles. Peor aún, aclara, si la cantidad de neuronas activas supera un umbral, se puede producir un efecto cascada de excitación neuronal y causar un ataque epiléptico. "En nuestro laboratorio medimos la actividad de un grupo de neuronas mientras un ratón aprendía una nueva tarea. Solo el 10% estaban activas durante una de las sesiones diarias. Pero al otro día, vimos que algunas que estaban inactivas en la sesión anterior después estaban muy activas", cuenta.