Las escuelas cerraron en marzo y, en los colegios bilingües, no se pudieron tomar los exámenes de Cambridge Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Los tradicionales exámenes IGCSE (Cambdridge International Certificate of Secondary Education) que típicamente rinden los alumnos de colegios bilingües del país durante octubre y noviembre no se pudieron tomar este año con las escuelas cerradas por pandemia.

Son exámenes de contenido en idioma inglés, que se rinden alrededor de los 16 años y que evalúan todas las materias: de matemática hasta educación física. Están reconocidos como el equivalente a los dos últimos años de educación obligatoria en Gran Bretaña y se rinden dentro de los colegios y en múltiples pruebas a lo largo de dos meses. Los exámenes llegan en avión desde Inglaterra.

Hay dos instancias para rendir estos exámenes a nivel mundial: una en mayo/junio, a la que usualmente se presentan los países del hemisferio norte; otra de octubre/noviembre, más habitual en nuestra región por el ciclo escolar que culmina en diciembre.

La epidemia de coronavirus produjo que, por primera vez en la historia de esos exámenes, se suspendiera a nivel mundial la mesa de mayo/junio. La de octubre/noviembre quedó formalmente abierta, pero tuvo pocas adhesiones en América Latina.

La Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Panamá no rindieron exámenes de Cambridge en la mesa de noviembre. En Colombia se tomaron las pruebas dependiendo de la región. En Brasil y Chile, en cambio, apenas un colegio de cada país logró autorización especial para rendir. Uruguay fue la única nación que, con escuelas abiertas en noviembre, pudo rendir la totalidad de los exámenes de Cambridge International Education (que incluye a los ICGSE y a los A y A+).

"Lo único que necesitamos es que los colegios estén abiertos", explica Denise Enright, directora ejecutiva de ESSARP (English Speaking Scholastic Association Of The River Plate), la asociación sin fines de lucro encargada de administrar los exámenes de Cambridge a nivel local. Según explica, Cambridge está dispuesto a enviar los exámenes siempre que esto no vaya en contra de las regulaciones locales. "Esperamos entonces que la próxima sesión de exámenes pueda ser en mayo", dice Enright.

Los exámenes de la línea Cambridge English -dentro de los cuales el más conocido es el First Certificate- pueden correr por otros canales como universidades e institutos de inglés y rendirse en cualquier mes, porque su logística es mucho más sencilla: se toman en un solo día.

Crédito o reintegro

"Lo que hicimos para llevarles un poco de tranquilidad a los colegios fue decirles que se pueden inscribir a los exámenes como siempre. Y si llegado el momento no se puede llevar a cabo por restricciones, pueden optar porque se les reintegre el dinero abonado o se les de un crédito para la próxima sesión", aclara Enright.

Es lo que hicieron por ejemplo en el colegio St Nicholas' School de Olivos. "Continuamos la preparación para los exámenes internacionales con una mirada flexible y abierta a los cambios, que nos permitió adaptarnos a la modalidad virtual y lograr una alto nivel de inscripción para los IGCSE, AS y A Levels de mayo próximo", explica Valeria Carulla, directora de inglés de la escuela.

Según cuenta, en el colegio están preparados para eventualmente abrazar otro formato de toma de éxamenes, si esto se permite. "Sabemos que, en este marco cambiante, Cambridge está replanteándose el formato de sus exámenes y estudiando la posibilidad de ofrecerlos en modalidad evidence-based, evaluando un portafolio de trabajos realizados por los alumnos en clase, o blended, con elementos de ambas modalidades, de ser necesario", dice Carulla.

"Fue muy injusto"

"Los alumnos de escuelas del hemisferio norte recibieron sus certificados en mayo pese a que tampoco pudieron hacer los exámenes como nosotros. Es muy injusto porque todos los alumnos trabajaron dos años para estas pruebas y los chicos de la Argentina estaban listos y preparados", se lamenta Jo Gillan, directora de estudios del colegio Northlands. Para ella, la diferencia fue "enorme".

Desde ESSARP explicaron que en Europa el ciclo escolar termina con los exámenes A Levels, que son necesarios para ingresar a la universidad. "En el hemisferio norte, todos los boards de exámenes de ingreso a las facultades llegaron a un acuerdo por el cual se les dio a los chicos que no pudieron rendir un certificado que se basó en una estadística, porque lo necesitaban para ingresar a las universidades", recuerda Enright. Según explica, en la Argentina es una exigencia muy importante que se suma a las del programa local.

