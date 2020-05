España: el emotivo encuentro entre un hombre y su burra después de la cuarentena

No se veían desde el catorce de marzo. Baldomera, tal como se llama la burra, hizo un tipo de rebuzno que expresa alegría y emoción al reconocer a su cuidador

Ismael Fernández, un español residente de Málaga, aprovechó la flexibilización de la cuarentena para ir a su pueblo a visitar a su familia y al animal que cuida desde hace dos años : una burra llamada Baldomera a la que no veía desde el 14 de marzo. El hombre fue pensando en que ya no lo reconocería, pero sucedió lo inesperado: unos segundos después de verlo, la burra comenzó a rebuznar y los dos se emocionaron .

"Fue increíble. Nunca imaginé esta locura", le dijo el hombre de 38 años a Cadena Ser. Ismael filmó el encuentro y lo compartió en su Facebook donde el video acumula miles de reproducciones . En la publicación, el dueño de Baldomera asegura: "no me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen".

En diálogo con Cadena Ser, Fernández contó que no esperaba siquiera que lo reconociera y que la reacción de la burra le provocó una profunda emoción. El periodista y amante de la naturaleza explicó que "en realidad, no es más que el reencuentro entre dos seres vivos , dos animales que vuelven a verse".

En el video se puede escuchar la voz de Ismael que llama a "Baldo" mientras se ve al animal acercándose al alambrado hasta que saca su cabeza para ser acariciada. En ese momento, el más conmovedor, Baldomera comienza a rebuznar y pareciera también emocionada .

Después del impacto de la publicación, Ismael creó una cuenta en Instagram llamada "Baldomera y yo" . De acuerdo con los especialistas que vieron las imágenes se trata de una verdadera emoción. "Los burros tienen muy buena memoria y es obvio que lo reconoce. El tipo de rebuzno que hace expresa alegría y felicidad" , explicó Nicky Cohen al diario El País, ella es la responsable de Bienestar Animal en la organización El Refugio del Burrito de España.