La mejor hora para darle de comer a tu perro no es la que pensás

La organización de las rutinas para los animales representa un factor determinante en su salud física y emocional. Los profesionales en veterinaria destacan la importancia de establecer esquemas fijos para alimentar a tu perro con el objetivo de minimizar cuadros de ansiedad. Esta planificación permite que se anticipen las acciones de sus dueños y se mantenga un equilibrio metabólico adecuado.

Cuál es la mejor hora para darle de comer a tu perro

Los expertos de la Academia Canadiense de Nutrición Veterinaria (CAVN) establecen franjas horarias precisas para la nutrición de los canes. La recomendación técnica sugiere fragmentar el alimento total en dos momentos específicos del día:

Entre las ocho y las nueve de la mañana para iniciar la jornada con vitalidad.

para iniciar la jornada con vitalidad. Desde las 17 hasta las 19 horas para favorecer el metabolismo nocturno.

La alimentación en perros

Este reparto de la comida facilita el uso de la energía durante el día y ayuda a la absorción de los nutrientes. La formación de un animal desde su periodo inicial de vida resulta vital para una integración social exitosa. El cumplimiento de reglas fijas promueve la armonía entre los habitantes de la vivienda. El respeto a horarios rígidos produce un sentimiento de calma en el can.

Las mascotas con hábitos claros muestran una mejor capacidad de respuesta ante modificaciones bruscas en la dinámica de la casa. La llegada de nuevos integrantes a la familia o el comienzo de las vacaciones representan situaciones menos traumáticas para los animales con rutinas de nutrición consolidadas.

Cuántas veces debe comer una mascota por día

La frecuencia de la alimentación impacta de forma directa en la conducta y la fisiología canina. Los veterinarios del centro VCA Hospitals indican que dos comidas diarias cubren las necesidades básicas de un perro adulto. Los cachorros presentan una lógica distinta debido a su desarrollo.

Rutinas y paseos en perros

Estos animales jóvenes suelen realizar sus necesidades fisiológicas entre diez y 15 minutos después de la ingesta. Esta ventana temporal ayuda a los dueños a enseñar el lugar correcto para los desechos. El animal asocia el almuerzo o la cena con el momento de ir al sitio designado para ello.

El organismo del perro se acostumbra a los horarios estipulados con rapidez. Los dueños notan alteraciones en el comportamiento de sus mascotas cuando se acerca la hora del plato. Los canes utilizan distintas señales para llamar la atención porque dependen totalmente del humano para su subsistencia.

Cómo funciona el proceso de digestión animal

Su funcionamiento interno guarda semejanzas con el sistema de las personas. Los expertos aseguraron: “Los perros tienen un sistema digestivo similar al de los humanos”. El proceso biológico implica que el estómago se vacía tras pocas horas de la ingesta.

El sistema digestivo de los canes presenta un funcionamiento biológico muy similar al de los seres humanos (Fuente: Pexels)

El alimento se desplaza hacia el intestino delgado de forma gradual para su absorción. Luego de un período de ocho a diez horas, el órgano digestivo inicia la emisión de estímulos nerviosos hacia el cerebro para activar el apetito.

Esta ventana biológica justifica la necesidad de los dos turnos de comida diarios. Si el perro pasa demasiadas horas sin alimento, su sistema envía señales de hambre que aumentan la irritabilidad o la búsqueda desesperada de comida.

El cumplimiento de los horarios matutinos y vespertinos evita estos picos de ansiedad gástrica. El metabolismo trabaja de forma constante y el animal mantiene niveles de glucosa estables durante el día y la noche.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.