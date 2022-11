Esquizofrenia: probarán en el país el primer medicamento contra los síntomas cognitivos

escuchar

“Sufro de ansiedad, cambios de ánimo. Me cuesta un montón mantener la concentración, he tenido muchas dificultades en la universidad. Me cuesta planificar cosas, un montón. En cuanto a recordar fechas, igual tengo dificultades, pero no tan serias”, la frase pertenece a una joven de 22 años diagnosticada con esquizofrenia, que es una de las 1500 personas que se anotaron para ser voluntarios en un ensayo clínico de un medicamento que, por primera vez, buscará mejorar los síntomas cognitivos de las personas con este trastorno mental.

Las personas con esquizofrenia, se estima que son 500 mil en la Argentina, pueden manifestar síntomas cognitivos de la enfermedad que incluyen: pérdida de memoria, dificultad para seguir la trama de una película o de un libro, entablar una conversación y planificar o modificar sus planes. Estos síntomas pueden limitar la vida diaria y la independencia de quienes lo padecen.

En ese contexto, hace dos meses se lanzó en el país el reclutamiento de voluntarios para el ensayo clínico, llamado CONNEX, de un el medicamento llamado BI 425809 que se busca mejorar cuestiones del aprendizaje y la memoria en personas con esquizofrenia. Los pacientes permanecen en esta investigación durante unos 8 meses, período en el que tendrán alrededor de 14 visitas con el médico especialista para monitorear su salud. Durante ese tiempo, los médicos evalúan el aprendizaje y la memoria de los participantes mediante cuestionarios, entrevistas y pruebas informáticas.

Se trata de un ensayo de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo e n grupos paralelos para examinar la eficacia y seguridad de BI 425809 una vez al día durante un período de tratamiento de 26 semanas en pacientes con esquizofrenia.

Según pudieron recolectar de los postulantes al ensayo, el 82.9% no pueden completar actividades de la vida cotidiana, como seguir el hilo de una conversación. También la franja etaria más interesada en participar de la investigación médica son personas entre 25 y 34 años, que vieron interrumpida su vida social y autónoma a causa del diagnóstico de esquizofrenia.

Mariano Álvarez Caches, psiquiatra e investigador médico de Argentina a cargo del ensayo, explicó: “La esquizofrenia es una de las enfermedades que más comprometen lo que somos como humanos. Afecta a las personas en su forma de sentir y de expresar sentimientos, la manera en que comprendemos y expresamos nuestros pensamientos y también cómo podemos pedir o intercambiar con los demás”.

“La deuda sobre los tratamientos y rehabilitación neurocognitiva en los pacientes esquizofrénicos ha sido y es motivo de líneas muy actuales de investigación clínica. Particularmente, CONNEX es un programa que aborda biológicamente una de las sustancias naturales que hacen al desarrollo cognitivo, que es el glutamato, que favorece el desarrollo cognitivo y hace que este tercer universo de síntomas que no estaba abordado, permita a las personas con esquizofrenia retomar una vida autónoma e independiente, volviendo a ser personas que pueden sostener un trabajo, sostener una relación personal o sostener una actividad aunque sea lúdica”, sumó el médico.

Desde Un ensayo para mí, el primer buscador de ensayos clínicos en español para toda Latinoamérica, dieron a conocer otros testimonios de personas que se anotaron. Este es el caso de una mujer de 36 años: “Estoy medicada y estable. Olvido palabras y no puedo mantener conversaciones coherentes. Si salgo sola, me suelo perder. Por suerte mi marido me ayuda, es un gran sostén para mí. Tengo estudios terciarios y no dejé nunca de trabajar, es algo muy importante”.

El 32.7% de quienes completaron el formulario de preinscripción al estudio, son familiares de personas con esquizofrenia, como el padre de este joven, que explicó: “Mi hijo fue diagnosticado hace 10 años. Estaba cursando ingeniería en la universidad. Tuvo que dejar la carrera, pero no pierde las esperanzas de que pueda retomar. Él es muy inteligente, tenía todo por delante. Hoy por hoy tiene dificultades para memorizar, para planificar y sostener actividades”.

