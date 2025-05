“Estamos sitiados por el agua”: la dramática situación de los vecinos de Zárate por el feroz temporal

Una dramática situación se vive por estas horas en la ciudad bonaerense de Zárate como consecuencia del temporal desatado. El intendente Marcelo Matzkin afirmó que ya “cayó la mitad de agua que en Bahía Blanca y se espera mucha más”. Ubicada al norte del interior de la provincia, por su parte, los vecinos denuncian que se encuentran “sitiados por el agua” y que casi todos los accesos están colapsados. Especialmente, los barrios más vulnerables que están ubicados en la periferia, las zonas rurales y las avenidas principales.

Entre Zárate y Lima

Las áreas más comprometidas son los ingresos por la ruta 6, que une Campana con Zárate, y el acceso desde la ruta 9 a Zárate por la avda Antártida. En ambos tramos, a sus costados, hay campos y hogares periurbanos entre calles de tierra tapados por el avance del agua y el colapso de los arroyos. Además, se registran complicaciones en el pueblo lindante de Lima (32.000 habitantes), que se encuentra dentro de la jurisdicción de Zárate (130.000), reconocido por ser la sede de las centrales nucleares de Atucha.

El temporal en Zárate

“Los campos parecen un mar, directamente parecen un mar. Campos recién sembrados, increíble, están bajo agua y no se puede distinguir qué es el campo, de lo que es la ruta, de lo que es la zanja. Es impresionante la cantidad de agua que está corriendo tanto en Lima como en los campos adyacentes a la ruta 9”, explicó a LA NACIÓN Miguel Ruberti, un mecánico de Zárate, de 65 años.

Incluso, por la intensas lluvias, hay sectores de la ciudad sin suministro eléctrico.

Rodrigo Gabilondo, de 35, ingeniero agrónomo, tenía pensado viajar esta noche a la ciudad de Buenos Aires, que se ubica a casi 100 kilómetros, pero el agua acumulada no le permitió salir de Zárate. “Es terrible, está todo cortado. Entiendo que ya a la altura de Campana y yendo para la Capital, afloja. Pero para atrás es un desastre”, relató. Y agregó: “Para las 15 habían caído 230mm, pero todavía sigue de manera incesante y muy copiosa”.

Metros antes de culminar en la avda. Gallesio, en la av. Antártida hay con un viaducto de 4.10 metros de altura, arriba están las vías por la que circula el tren del ramal Mitre que une Buenos Aires con Rosario. Para alrededor de las 20, la totalidad de esa obra estaba completamente anegada, con el agua a tope del techo. Del lado de la ruta 6, a la altura de la planta de Monsanto- Bayer, parte de los barrios más afectados son los de Bosch y Saavedra, donde vecinos marcaron que la acumulación de agua en algunos rincones superaba el metro.

A las inclemencias climáticas, por otro lado, se sumó un accidente de tránsito a la altura del peaje Lima-Zárate, donde volcó un camión, lo que redujo aún más el avance del tránsito. “En la ruta 9, mano a Buenos Aires, volcó un camión antes del peaje, lo que hace que haya una sola mano, que es la única ruta que estaba medianamente transitable. El acceso a la ciudad de Zárate está cortado por desborde de los arroyos, de los desagües y hay agua sobre la calzada”, detalló Ruberti.

En uno de sus reportes por redes sociales, el intendente Marcelo Matzkin, emitió un mensaje en el que hizo una lectura crítica de la situación y llamó a su población a no salir de sus hogares. “Tres menos cuarto de la tarde, la situación es complicada. Ya cayeron más de la mitad de los milímetros de agua que cayó en Bahía Blanca. Esperamos mucha más lluvia. No salgas si no es urgente. Si necesitás evacuar llamá al COZ. Quedate dónde estás y suspendé lo que tenés que hacer”, alertó.

Se trata de la segunda gran inundación que sufre Zárate en lo que va del año. A principios de marzo, el barrio San Javier, ubicado al costado de la ruta 6 entre Campana y Zárate, quedó en su totalidad bajo el agua, lo que impactó en las viviendas de unas 65 familias entre acusaciones de estafas por los loteos y denuncias de la actual jefatura del gobierno local a la anterior gestión sobre supuestas irregularidades en las autorizaciones municipales para su urbanización.