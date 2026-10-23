Estas infecciones comunes pueden causar cáncer: esto es lo que puede reducir el riesgo

WASHINGTON.- Alrededor del 12% de los nuevos casos de cáncer en todo el mundo en 2024 fueron causados por agentes infecciosos, como virus y bacterias, según un estudio reciente de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Eso significa que una parte considerable de la carga mundial de cáncer puede prevenirse con herramientas que ya existen, incluidas las vacunas y otras medidas preventivas, dijeron los investigadores.

“Tenemos objetivos muy concretos”, dijo Gary Clifford, epidemiólogo especializado en cáncer y uno de los autores del estudio publicado en la revista Lancet Oncology. “Ya tenemos muchísimas herramientas contra estos virus”.

Varias enfermedades infecciosas, como el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr, tienen vínculos conocidos con el cáncer. Los virus y otras enfermedades infecciosas pueden causar cáncer de varias maneras: al provocar mutaciones en las células que afectan su capacidad de reproducirse, inducir inflamación crónica y debilitar el sistema inmunológico.

“Los virus no están diseñados ni evolucionaron para causar cáncer”, dijo Clifford. “Pero puede ser un efecto secundario”.

¿Qué infecciones se relacionan con mayor frecuencia con el cáncer?

Las investigaciones recientes ampliaron el número de cánceres asociados con algunas enfermedades infecciosas y microorganismos, señalaron los expertos. El estudio reciente incorporó cánceres asociados con el VIH, que se relacionó con un cáncer ocular poco frecuente y aumenta el riesgo de cáncer por otras infecciones. El virus de Epstein-Barr, vinculado anteriormente principalmente a un tipo poco frecuente de cáncer de cabeza y cuello, también se asoció con el cáncer de estómago.

La mayoría de las veces, es poco frecuente que estas enfermedades causen cáncer y otros factores pueden influir en el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad, explicaron los expertos.

En el estudio actual, las principales causas infecciosas de cáncer incluyeron:

El VPH, que puede causar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud afirma que el cáncer de cuello uterino es la quinta forma de cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial.

Helicobacter pylori, una bacteria que suele propagarse por malas condiciones de higiene o alimentos contaminados, causa infecciones estomacales y puede derivar en cáncer de estómago.

El virus de Epstein-Barr, una infección común pero a menudo asintomática que se propaga a través de la saliva y otros fluidos corporales, puede causar cáncer nasofaríngeo y otros tipos de cáncer.

La hepatitis B, que puede causar cáncer de hígado, se contrae a través del contacto sexual, el uso compartido de agujas y durante el parto. Se transmite por la sangre, el semen u otros fluidos corporales.

En conjunto, estas enfermedades contribuyeron a unos 2,3 millones de nuevos casos de cáncer en 2024, el 12% de los 20 millones de nuevos casos diagnosticados ese año.

Ese porcentaje es similar al de 2018, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer realizó por última vez un estudio de este tipo. Los investigadores estimaron entonces que alrededor del 13 por ciento de los nuevos casos de cáncer se debían a infecciones.

Lorelei Mucci, profesora de epidemiología de la Universidad de Harvard que no participó en el estudio, afirmó que era “alarmante” que el porcentaje de casos no hubiera cambiado en seis años.

“Eso representa realmente un fracaso de la salud pública”, dijo Mucci. “Realmente sabemos cómo evitar que muchos de estos cánceres ocurran previniendo la infección”.

Harriet Rumgay, epidemióloga de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y otra de las autoras del estudio, advirtió que no deben compararse directamente ambos estudios, ya que el más reciente incorporó una gama más amplia de cánceres asociados con enfermedades infecciosas, aunque coincidió en que las tendencias se mantuvieron en gran medida similares.

¿Cómo se puede reducir el riesgo?

Las medidas existentes, como los preservativos, las vacunas contra el VPH y las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, pueden prevenir la infección y los cánceres asociados con enfermedades infecciosas, señalaron los expertos.

La vacuna contra el VPH: la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda “comenzar la serie de vacunas contra el VPH entre los nueve y los 12 años”. La vacuna puede administrarse a personas que no la recibieron a esas edades, aunque su eficacia disminuye a medida que aumenta la edad.

La vacuna contra la hepatitis B se recomienda para todos los lactantes, comenzando con una dosis dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, seguida de dos dosis adicionales para lograr inmunidad a largo plazo, según la AAP.

Clifford señaló que gran parte de la carga de los cánceres asociados con infecciones está impulsada por las desigualdades entre países en el acceso a la vacunación y a las pruebas de detección de cáncer. La aceptación de la vacuna contra el VPH aumentó en los últimos años, agregó, lo que podría reducir las tasas de cánceres asociados con el virus en el futuro.

“El impacto está en camino”, dijo Clifford. “Las cohortes vacunadas ya están protegidas, pero todavía no lo vemos en las tasas de cáncer. Lo veremos”.

Mucci advirtió que el progreso podría verse amenazado por la reticencia a la vacunación y por la reducción de la ayuda internacional y del apoyo a los programas de salud global por parte de la administración Trump.

Tanto la vacuna contra el VPH como la de la hepatitis B formaron parte de la revisión de las recomendaciones de inmunización infantil impulsada por la administración Trump, lo que puso en cuestión directrices de larga data para dos vacunas que previenen distintos tipos de cáncer.

Los funcionarios federales de salud avanzaron con medidas para eliminar la recomendación de la dosis universal de hepatitis B al nacer y reducir el número recomendado de dosis de la vacuna contra el VPH. Sin embargo, un juez federal suspendió esos cambios en marzo, lo que restableció el calendario de vacunación infantil previo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras avanza la disputa judicial.