Estas son las diferencias entre un paquete de viaje y un circuito turístico: así podrás seleccionar la opción más adecuada

Viajar en 2025 ofrece más opciones que nunca, impulsadas por la implementación de portales especializados en turismo y plataformas digitales que acercan a los viajeros a ofertas más accesibles. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes al momento de planear un recorrido es elegir un paquete turístico o un circuito.

Ambas alternativas permiten ahorrar tiempo y dinero, aunque responden a necesidades diferentes. Mientras que una opción está diseñada para facilitar la economía del viaje, la otra alternativa está enfocada para quienes desean recorrer varios destinos en un mismo precio.

Acá podrás conocer las ventajas y desventajas de cada alternativa, así como sus diferencias en costos, tiempos y servicios adicionales, para que cada viajero elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

El circuito cubre el traslado de los viajeros entre los lugares turísticos Shutterstock

Paquete turístico

Según la agencia de línea Despegar, esta modalidad combina varios servicios para quienes desean realizar un viaje sin preocuparse por organizar cada detalle de las actividades. Incluye elementos como los vuelo, el alojamiento y en algunos casos, actividades adicionales.

En estos paquetes se pueden encontrar en destinos nacionales a partir de los 350.000 hasta los 4.600.00, el caso de viajar a Cartagena de Indias.

Ventajas:

El ahorro de los vuelos : se pueden encontrar descuentos en los tiquetes aéreos de entre el 10 % y el 30 %, de acuerdo con las políticas y promociones propias de cada aerolínea.

: se pueden encontrar descuentos en los tiquetes aéreos de entre el de acuerdo con las políticas y promociones propias de cada aerolínea. El alojamiento: se suele incluir servicios adicionales que facilitan la estadía, como: wifi, zonas comunes y espacios recreativos que forman parte del paquete adquirido.

Desventajas:

No cuenta con alimentación: los servicios de comida no están incluidos. Esto puede ser un inconveniente, ya que, dependiendo del destino, el acceso a tiendas podría ser complejo, lo que implica costos adicionales.

El circuito ofrece la posibilidad de conocer más de un lugar

Circuito turístico

Viajes Éxito explica que este formato permite conocer varios destinos en un solo viaje, con un itinerario establecido y actividades organizadas. Es ideal para quienes desean recorrer o explorar más lugares en una misma experiencia.

En estos circuitos se pueden encontrar a partir de los 611.000 con destino al eje cafetero, hasta los 9.600.000 pesos a destinos internacionales en Europa.

Ventajas:

Destinos: posibilidad de conocer más de un lugar.

posibilidad de conocer más de un lugar. Comida: la alimentación está incluida en el precio.

la alimentación está incluida en el precio. Transporte: se cubre el traslado entre los destinos del circuito.

Desventajas:

Vuelos: los tiquetes de ida y regreso deben pagarse aparte.

los tiquetes de ida y regreso deben pagarse aparte. Precio: los costos de cada circuito pueden variar entre 1.000.000 y 10.000.000 millones de pesos.

Julián Esteban Ramírez Miranda