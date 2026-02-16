Estas son las nuevas carreras universitarias que se pueden cursar a partir de este año en la Argentina

Las universidades argentinas incorporaron nuevas licenciaturas para este año lectivo 2026 y programas orientados a datos, tecnología, salud y creatividad estratégica, en un contexto marcado por la transformación digital, la demanda de perfiles híbridos y un mercado cada vez más globalizado.

Licenciatura en Biotecnología

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció una incorporación a su oferta académica. A partir de 2026, lanzará la Licenciatura en Biotecnología, una carrera de cuatro años y medio que se destaca por su enfoque interdisciplinario. El plan de estudios integra la participación de cuatro unidades académicas: Farmacia y Bioquímica, Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Veterinarias.

“Es la primera carrera que tiene este componente interdisciplinario, donde cuatro unidades académicas participan en el dictado”, sostuvo Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica a LA NACION

“Además, el hecho de que pueda cursarse de acuerdo con la orientación que cada estudiante elija en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires le da una característica única, ya que los alumnos van a poder elegir, luego de hacer un ciclo común, entre una orientación en Ciencias de la Salud, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, una orientación en Biotecnología y Producción Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias, otra en la Facultad de Agronomía, y finalmente una orientada al desarrollo sustentable en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales" , afirmó.

Y agregó: “Esperamos que de aquí, emerjan profesionales con una capacitación, tanto para insertarse directamente en el sector productivo, como para que sean emprendedores, para que puedan generar sus propias ideas y poder generar sus propias empresas biotecnológicas”.

La UBA tendrá una nueva carrera en 2026: la Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura en Inteligencia de Negocios

La Universidad del Salvador (USAL) incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). Se trata de una carrera de grado de cuatro años que busca formar profesionales capaces de transformar grandes volúmenes de datos en decisiones estratégicas. El plan de estudios combina un 30% de formación técnica en lenguajes de datos con un 70% enfocado en la digitalización, negocios y formación humanística.

“Con esta nueva propuesta, la Universidad del Salvador reafirma su compromiso con la formación de profesionales de alto nivel, preparados para afrontar los desafíos del mundo organizacional moderno” explicó Claudio M. Flores el decano de la institución.

Y agregó: “Al integrar tecnología, estrategia y visión humanística en una misma licenciatura, la institución se posiciona como pionera en Argentina en la enseñanza de Business Intelligence, brindando a sus estudiantes herramientas innovadoras para liderar la revolución digital en el ámbito corporativo”.

La propuesta responde a una necesidad concreta del mercado actual y se alinea con una tendencia ya consolidada en Estados Unidos y Europa.

La Universidad del Salvador incorporó la Licenciatura en Inteligencia de Negocios en sus carreras de grado DIEGO SPIVACOW / AFV

Licenciatura en Finanzas Digitales

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) lanzó la Licenciatura en Finanzas Digitales, un programa de cuatro años que articula las finanzas tradicionales con tecnologías disruptivas. La carrera prepara a los estudiantes en la gestión de fintech, criptomonedas, blockchain, billeteras virtuales y medios de pago digitales, e incorpora también contenidos de ciencia de datos y programación aplicada.

“Las finanzas dejaron de ser solo números: hoy son tecnología, datos y experiencia de usuario. La industria financiera está migrando a modelos digitales a toda velocidad, y el diferencial profesional ya no es ‘saber de finanzas’ a secas, sino poder liderar esa transformación desde adentro”, explicó Florencia Scaturchio, directora de la Licenciatura en Finanzas Digitales a LA NACION.

Y añadió: “La Licenciatura está diseñada para formar ese perfil híbrido: una persona con fundamentos fuertes en finanzas, pero también con herramientas para trabajar con datos, entender cómo se construye un producto digital, y dialogar con equipos de tecnología, compliance y negocio”.

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

En la misma universidad se creó también la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, una formación de cuatro años centrada en el desarrollo de sistemas inteligentes. El plan aborda áreas clave como machine learning, inteligencia artificial generativa, automatización inteligente y procesamiento de lenguaje natural, con una sólida base en matemática y estadística.

La carrera apunta a cubrir la creciente demanda de profesionales capaces de implementar soluciones basadas en datos en sectores como la salud, la logística y la educación.

Licenciatura en Diseño Estratégico

UADE incorporó también la Licenciatura en Diseño Estratégico, una propuesta de cuatro años que redefine el rol del diseñador dentro de las organizaciones. La carrera integra creatividad, innovación y pensamiento estratégico para el desarrollo de productos y servicios, y se dicta en modalidad bilingüe, con el 22% de las materias en inglés.

“La Licenciatura forma profesionales capaces de pensar y desarrollar proyectos con impacto, integrando creatividad, tecnología, comunicación y gestión.La carrera aporta una formación integral y transdisciplinar que combina metodología proyectual con contenidos de comercialización, liderazgo y uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial”sostuvo Turquesa Topper, directora de la Licenciatura en Diseño Estratégico de UADE.

“Esta concepción se acompaña de modelo curricular flexible, que permite a cada estudiante construir un perfil propio a través de materias optativas, minors, viajes de estudio y la posibilidad de cursar algunas asignaturas en inglés, fortaleciendo una mirada global e internacional del diseño", agregó

La UADE incorporó tres nuevas licenciaturas en sus carreras de grado Fabian Marelli - Alquiler universitario

La Universidad Católica Argentina (UCA) renovó su propuesta con la incorporación de nuevas carreras en sus sedes de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Paraná, orientadas a responder a demandas profesionales emergentes en áreas económicas, científicas, educativas y organizacionales.

“La decisión de crear una nueva carrera es un proceso complejo. En los últimos años la UCA advirtió la necesidad de renovar su oferta y avanzó en una tarea interna de discernimiento. Por un lado, se busca atender las necesidades actuales de la sociedad, que son dinámicas, especialmente con relación a los intensos cambios tecnológicos y del mundo del trabajo”, afirmó Dr. Carlos Muñiz, Secretario Académico de la UCA a LA NACION.

Y sumó: “Luego, hay un proceso necesario para determinar la capacidad de brindar una enseñanza de saberes socialmente significativos, preservando los niveles de excelencia a los que aspiramos. En esa síntesis, han surgido tanto ofertas innovadoras, por ejemplo, nuestras carreras en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, como también avances en áreas de vacancia antes no ocupadas, pudiendo citar como ejemplo todas las nuevas propuestas en diseño y ciencias de la salud”.

Licenciatura en Comercio y Negocios Globales

En la sede Buenos Aires, se sumó cuatro nuevas carreras. Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, se incorporó la Licenciatura en Comercio y Negocios Globales. La carrera apunta al desarrollo de negocios y vínculos comerciales con mercados externos y está dirigida por la magíster Adriana Calvo. La propuesta integra una mirada organizacional amplia que incluye transformación digital, innovación, gestión del capital humano y desarrollo de nuevos productos y servicios. Tiene una duración de cuatros años.

Licenciatura en Finanzas

Además, se creó la Licenciatura en Finanzas que surge como respuesta a la necesidad de formar profesionales capaces de desenvolverse en un sistema económico-financiero cada vez más complejo, dinámico e interconectado. El plan de estudios ofrece una sólida formación en finanzas corporativas, desde contabilidad y gestión de costos hasta valuación de empresas, junto con contenidos en mercados de capitales, gestión de inversiones e innovación financiera. También tiene una duración de cuatro años.

Farmacia y Bioquímica

También en la sede porteña de la UCA, la Facultad de Ciencias Médicas incorporó las carreras de Farmacia y Bioquímica. Farmacia se enfoca en el estudio integral del medicamento, desde su investigación y desarrollo hasta su producción, control y uso seguro y eficaz. Tiene una duración de cinco años e incluye prácticas profesionales obligatorias.

Por su parte, Bioquímica está orientada al estudio de los procesos químicos de los seres vivos, con énfasis en el diagnóstico clínico y la investigación científica, y cuenta con una duración de cinco años y medio.

La UCA incorporó cuatro nuevas licenciaturas en sus carreras de grado en la ciudad de Buenos Aires JHVEPhoto - Shutterstock

En la sede Mendoza, se ampliará su oferta con la Licenciatura en Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional, la Tecnicatura en Marketing Digital, los profesorados universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria. La Licenciatura en Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional tendrá una duración de cuatro años y apunta a impulsar el desarrollo del talento, la gestión sustentable de las personas y las estrategias de negocios en un contexto global.

La Tecnicatura en Marketing Digital es de dos años y medio. Estará orientada a la formación en diseño de campañas publicitarias, escritura SEO y desarrollo de publicidad digital. En tanto, los profesorados universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria abrirán su inscripción a partir de marzo, se dictarán en turno tarde y tendrán una duración de cuatro años.

En la sede de Rosario, la UCA lanzará la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, una carrera de cuatro años estructurada en torno a cuatro ejes centrales: qué es el comportamiento, qué lo motiva, cómo se mide y cómo se analiza. Estos contenidos se aplican a campos como el derecho, las empresas, la ciudadanía, la salud y la educación.

A su vez, en la sede Paraná, en tanto, abrirá la Licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva, con una duración de cuatro años. La carrera incluye prácticas internas y externas que permitirán a los estudiantes adquirir experiencia para desempeñarse en medios digitales, agencias de comunicación y entornos vinculados a la producción de contenidos, la planificación estratégica y la gestión de redes sociales.

Sede la Universidad Católica Argentina en Rosario

Ingeniería en Biotecnología

En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) habrá dos nuevas carreras. La Ingeniería en Biotecnología forma profesionales capaces de integrar biología, química e ingeniería para desarrollar productos, procesos y tecnologías basadas en sistemas vivos. Su campo de aplicación abarca áreas como la salud, el agro, los alimentos, la industria y el ambiente, con impacto directo en la resolución de desafíos actuales y futuros. La carrera es de cinco años.

“El propósito de esta carrera es formar ingenieros con una base sólida en biología y en ingeniería, capaces de conectar el conocimiento con las necesidades que hoy demanda la sociedad e impulsar desarrollos que mejoren la salud, la producción y la calidad de vida. La biotecnología es una plataforma estratégica para el crecimiento productivo, la competitividad industrial y la innovación científica, y queremos que nuestros profesionales sean protagonistas de ese avance”, afirmó el Dr. Fernando Baidanoff, director de la carrera.

Licenciatura en Ciencias del Comportamiento

Por su parte, la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento del ITBA apunta a la formación de profesionales capaces de analizar, interpretar y predecir conductas humanas a partir de la integración de datos, neurociencia y conocimientos del mundo de los negocios. La duración es de 4 años.

Valeria Abusamra, directora de la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, destacó: “Queremos formar profesionales capaces de comprender las fuerzas invisibles que moldean nuestras conductas y aplicar una formación integral que les permita intervenir con impacto en la sociedad. Una vez que descubrís estas dinámicas, no podés volver a mirar el mundo de la misma manera”.

El ITBA tendrá dos nuevas carreras en 2026 Newmark

Licenciatura en Bioinformática

El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) iniciará en el próximo ciclo lectivo la Licenciatura en Bioinformática, una carrera de grado de cuatro años que obtuvo el reconocimiento oficial de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación mediante un dictamen fechado el 11 de diciembre pasado.

“La Licenciatura en Bioinformática surgió como respuesta a las demandas crecientes de un mundo en el que la biología y la tecnología convergen para revolucionar campos como la medicina personalizada, la agroindustria y la biotecnología. En un contexto de avances acelerados en genómica, inteligencia artificial y ciencia de datos, esta carrera forma profesionales capaces de integrar conocimientos multidisciplinarios para analizar, modelar e interpretar información biológica compleja”, aseguró Adrián Turjanski, asesor científico-académico del IUDPT.

“El programa combina fundamentos sólidos en biología molecular, estadística y computación con herramientas avanzadas de machine learning y desarrollo de software. El plan de estudios se distinguió por su enfoque práctico e innovador: los estudiantes aplicaron metodologías bioinformáticas a problemas reales desde los primeros años. A través de laboratorios especializados y proyectos integradores, desarrollaron habilidades para diseñar pipelines de análisis genómico, implementar modelos predictivos en medicina traslacional y optimizar procesos biotecnológicos mediante técnicas computacionales”, continuó Turjanski.

La sede del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina

En la Universidad de San Andrés (UdeSA) no habrá nuevos lanzamientos de carreras de grado para 2026. Los últimos se concretaron en 2025, con la incorporación de la Ingeniería en Biotecnología y la Ingeniería en Sustentabilidad. Desde la institución destacaron que: “Esta última fue elegida mayoritariamente por mujeres, que representaron cerca de tres cuartas partes de la matrícula, un fenómeno poco habitual en las carreras de ingeniería”.

En la Universidad Austral, tampoco se iniciarán nuevas carreras de grado en 2026. En los últimos años la institución incorporó nuevas orientaciones y especializaciones, entre ellas las de Marketing y Ciencias de Datos, así como distintas orientaciones dentro de la Ingeniería en Informática, con énfasis en inteligencia artificial, gaming y negocios.

Por último, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) tampoco lanzará nuevas carreras de grado en 2026. “La próxima incorporación está prevista recién para 2027, con la apertura de la carrera de Ingeniería Industrial“, informaron desde la institución.