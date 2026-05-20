Frío polar en Buenos Aires: cuál será el día con la mínima más baja de la semana, según el SMN

Tras días marcados por la estabilidad y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar, el país atraviesa otro descenso térmico marcado por bajas temperaturas y un cambio en la rotación del viento al sector sur.

Según informó el sitio especializado Meteored, el martes fue una jornada fría con mínimas de 6°C y máximas de 19°C.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas

Según los especialistas, la llegada de una nueva masa de aire frío se instalará en el centro del territorio argentino entre el miércoles y seguirá el jueves, donde las mínimas rondarán las mismas temperaturas que el lunes y el martes, pero las máximas estarán cercanas a los 13°C en el AMBA, debido al ingreso de un viento desde la Patagonia.

Aunque será relativamente más húmedo, no se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá nublado sobre el Mar Argentino y el Atlántico.

Una de las zonas mas afectadas por el frío polar, será Tierra del Fuego, caracterizada por las bajas temperaturas y la presencia de precipitaciones que podrían acumular los 15 milímetros. Asimismo, la costa patagónica también presentará bajas temperaturas, con probabilidad de heladas durante la mañana.

El ingreso del frente frío continuará hasta el mediodía del jueves. Con el correr de las horas, la rotación del viento hacia el este, aumentará las temperaturas.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo Fabián Marelli

El clima para el fin de semana largo

En el AMBA, el frío persistirá con mínimas de 9°C y máximas de 15°C durante el sábado. La jornada comenzará con un cielo nublado y vientos del sur que se intensificarán a medida que avance el día.

Para el domingo, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 17°C. No se prevén precipitaciones en ninguno de los dos casos.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

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