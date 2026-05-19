Un extraño gusano marino apareció en las costas de Chubut y preocupó a residentes y turistas

Un extraño insecto apareció en la costa de la provincia de Chubut este fin de semana y preocupó a residentes y turistas que visitaron las playas. Se trata del urechis unicinctus —cuyo nombre coloquial es “pez pene”—, una especie de gusano marino que suele vivir enterrado en las profundidades y que salió a la superficie tras la marejada de la semana pasada.

“Le dicen pez pene, pero no tiene nada que ver con los peces, son más parecidos a las lombrices”, afirmó en diálogo con diario Río Negro el biólogo marino e investigador del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat- Conicet), José Alfaya.

De aspecto gelatinoso y alargado, integra el grupo de los anélidos (animales invertebrados protóstomos de aspecto vermiforme y por lo general con el cuerpo segmentado en anillos), que incluye a las lombrices de tierra y a las sanguijuelas.

Esta especie suele vivir bajo tierra Gentileza: Fotero Patagónico

Además, el especialista explicó que el urechis unicinctus es habitual en los fondos arenosos de la Patagonia, en el Golfo Nuevo y la costa de Chubut. Los turistas casi no los ven porque permanecen ocultos bajo los sedimentos de la arena o el fango y sólo salen a la superficie cuando un temporal intenso altera el fondo marino. Eso es lo que ocurrió la semana pasada en Puerto Madryn y provocó la aparición de los gusanos.

En condiciones normales, este gusano resulta difícil de encontrar, lo que reduce el riesgo de depredación.

Una especie poco estudiada

“No son animales que recibieron mucha atención, en parte por falta de especialistas y en parte por la situación de la ciencia en el país”, advirtió Alfaya sobre la especie, una de las menos estudiadas del Mar Argentino.

Considerados un “manjar gastronómico” en países como China, Japón y Corea —en donde se consume principalmente preparado en forma de sashimi—, su cuerpo no tiene huesos y se asemeja a un tubo blando, de superficie lisa y aspecto algo brillante.

El investigador del Conicet señaló también que en la parte delantera poseen una “probóscide”, es decir, una especie de trompa extensible que puede alcanzar dos o tres metros desde el lugar en donde se encuentra enterrado: esto les permite captar partículas de alimento que caen sobre el fondo.

Los gusanos aparecieron en las playas de Chubut

En cuanto a su alimentación, son calificados como detritívoros, que obtienen su alimentación de materia orgánica en descomposición. “Procesan la materia orgánica que hay en el suelo, de eso extraen los nutrientes y luego lo eliminan, como, más o menos, hacen las lombrices. Las lombrices ‘comen’ tierra y de la tierra sacan los nutrientes que necesitan, estos animales son parecidos", explicó Alfaya.

Agregó que tiene varios beneficios para su ecosistema: remueve el sedimento, favorece la oxigenación del fondo y contribuye al reciclaje de nutrientes. De esa manera, colaboran con la “limpieza” del ambiente y con el equilibrio del ecosistema debajo del agua.

El urechis unicinctus no tiene ojos, ya que no necesita la visión al vivir bajo tierra. Alfaya indicó que cuenta con estructuras sensoriales finas, similares a los bigotes de los gatos, que le permiten percibir el entorno. Así puede detectar la presencia de alimento, señales de posibles predadores o variaciones físicas en el sustrato. Además, no tiene órganos comparables de forma directa con la nariz o el oído de los mamíferos, aunque sí posee mecanismos eficientes para registrar lo que ocurre a su alrededor.

Al aparecer en la costa, las aves predadoras se lanzan sobre los cuerpos acumulados en la playa, por lo que cuando salen a la superficie, estos ejemplares quedan sin posibilidades de regresar al mar y sobrevivir.