El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
El centro de salud privado porteño dio de baja las áreas vinculadas a los nacimientos; las pacientes fueron derivadas al Otamendi y a la Bazterrica
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El Sanatorio Finochietto, ubicado en el barrio porteño de Palermo, cerró el servicio de maternidad, en donde funcionaban las áreas de obstetricia y neonatología. Las pacientes que hasta el momento se atendían en el centro de salud fueron informadas de la decisión el último jueves y derivadas a los Hospitales Otamendi y a la Bazterrica, o a donde sus médicos lo determinen.
Según expresó el Finochietto en un comunicado al que accedió LA NACION, las causas del cierre del área —que funcionaba desde la inauguración del sanatorio, en 2013— se deben, en primer lugar, a una "readecuación de su modelo asistencial“ orientada a fortalecer las prestaciones que requieran mayor demanda.
Por otro lado, y según pudo saber este medio, la baja del servicio de maternidad tiene que ver también con lo que consideran una “innegable” baja en la tasa de natalidad.
Tal como informaron desde el centro de salud, se “reconvertirán” los espacios antes destinados a las áreas de maternidad y que ahora serán utilizados para nuevos quirófanos y Unidades de Cuidados Ambulatorios (UCAs).
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