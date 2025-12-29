LA NACION

Este es el responsable de casi todos los cánceres de ano y garganta, que se asocia sólo con las mujeres

El médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde manifestó que afecta a todas las personas, independientemente de su género; “Existen más de cien tipos”, reveló

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Según el especialista, existen más de 100 tipos
Según el especialista, existen más de 100 tipos

“La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) no es exclusiva de mujeres: es un mito falso”. De esa forma, el médico Jorge Tartaglione desterró en LN+ una creencia sobre esta enfermedad compuesta por una familia de virus que afecta a todas las personas, independientemente de su género.

Se transmite sexualmente y la vacunación se da en niños y niñas de 11 años”, detalló Tartaglione. Además, detalló que la dosis figura dentro del almanaque nacional. En el estudio de LN+, el médico agregó: “Todos los que estamos acá tenemos HPV, porque existen más de cien tipos”.

Tartaglione y la vacuna del HPV
Tartaglione y la vacuna del HPV

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el HPV se clasifica en dos grandes grupos.

  • De bajo riesgo oncogénico: generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.
  • De alto riesgo oncogénico: son alrededor de 15 tipos y los más comunes son el 16 y el 18.
Las verrugas producidas por el HPV pueden aparecer en varias zonas del cuerpo
Las verrugas producidas por el HPV pueden aparecer en varias zonas del cuerpo

En relación a la cuestión etaria, el especialista expuso: “Si alguien viene y me dice: ‘Tengo 25 años y me quiero vacunar contra el HPV, ¿puedo?’ Podés. Pero la palabra final siempre la tiene tu médico de cabecera".

El HPV y sus consecuencias

Esta enfermedad es responsable de casi el 100% de los cánceres de cuello uterino, de ano y de garganta”, explicó Tartaglione, y agregó: “Si el cáncer se contagia, esta es una forma”.

Pese a recalcar que el HPV afecta a ambos géneros, el médico apuntó: “La peor parte se la llevan las mujeres”.

Límites y alcances de la vacuna

Cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra la infección por el HPV, previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres. La estrategia de vacunación más recomendada es una única dosis a los 11 años.

En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

Once años: esa es la edad recomendada para la inoculación
Once años: esa es la edad recomendada para la inoculación Shutterstock

En caso de no haber realizado o completado el esquema de vacunación:

  • Única dosis de vacuna hasta los 20 años.
  • Dos dosis (0 y 6 meses), en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años.

Como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra el HPV para personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Tener VIH
  • Haber sido trasplantadas
  • Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
  • Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)
  • Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
  • Con Dermatomiositis (DM)
  • Con otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras

El esquema para estas personas es de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Una experta revela los cafés y restaurantes que los argentinos no se pueden perder este año
    1

    Dónde comer en Punta del Este: una experta revela los cafés y restaurantes que los argentinos no se pueden perder este año

  2. Los osos están cambiando su conducta, su forma y hasta su genética
    2

    Los osos están cambiando su conducta, su forma y hasta su genética por culpa de las presiones humanas

  3. Salió del taller con un auto valuado en 180 mil dólares, se quedó en la Panamericana y lo chocaron
    3

    Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron

  4. Por qué no habrá ola de calor en el AMBA a pesar de las altas temperaturas
    4

    Este es el umbral que cruzará la temperatura: por qué no habrá ola de calor en el AMBA

Cargando banners ...