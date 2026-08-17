Estiman pérdidas por US$45 millones: los camiones varados empiezan a circular hacia el paso a Chile, que reabre mañana

MENDOZA.– Finalmente, después de 34 días cerrado, habilitarán el cruce a Chile. El temporal extremo de nieve y viento, que comenzó el 14 de julio, sumado a problemas operativos para agilizar la limpieza sobre la ruta se convirtieron en el combo explosivo que impidió avanzar en la reapertura, lo que provocó fuertes críticas del sector del transporte de cargas. Ahora, desde este martes, con pronósticos alentadores hasta el fin de semana y con el camino despejado hasta la boca del túnel en ambos lados de la Cordillera de los Andes, las autoridades empezarán a permitir el tránsito de los rodados. Se estima que más de 3000 camiones –los cuales tendrán prioridad– volverán a retomar el viaje hacia el vecino país; la mitad son foráneos.

La decisión, después de una clausura histórica del paso, se tomó pasado el mediodía de este lunes, en una reunión binacional de Asuntos de Fronteras, con un cronograma específico y logístico para las próximas jornadas, sobre la base de los informes de “transitabilidad segura y condiciones meteorológicas favorables”. Así, los vehículos que aguardan en los distintos paradores de Mendoza podrán cruzar a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) el martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto, mientras que los transportistas que están del lado chileno harán lo propio el viernes 21 y sábado 22. El flujo del tránsito será en el horario de 9 a 21, hora argentina (de 8 a 20, hora de Chile).

El comunicado de la reapertura

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) celebraron la medida, luego de semanas de reclamos por las demoras en el despeje de la ruta y la falta de recursos en los campamentos viales en la frontera argentina.

“Es una alegría saber que se habilitará el paso. Primero saldrán los 250 camiones que ya están documentados en el playón de Uspallata, y así se irá haciendo la reposición del transporte que se encuentra en distintas zonas de la provincia, por lo que se pide extremar los cuidados al circular por la ruta, sobre todo en zonas de sombras donde puede haber hielo. Esperemos que las autoridades vayan monitoreando e informando del estado del camino”, expresó Carlos Messina, presidente de la entidad, quien volvió a recordar el impacto económico que significó el cierre, principalmente por los reclamos que recibían desde el vecino país por “desabastecimiento” de productos alimenticios, además de otra mercadería e insumos.

Las pérdidas en la actividad son millonarias: se estiman en US$500 diarios por cada camión frenado, con un promedio total de 3000 rodados varados por los menos 30 días en distintos puntos de la provincia, lo que representa un impacto de más de US$45.000.000.

Los primeros camiones entran a Uspallata

Más allá de la reapertura, empresarios y transportistas de ambas naciones exigen inversiones urgentes en tecnología de prevención de avalanchas y una mejor coordinación en la frontera, además de poner en valor y destinar los fondos necesarios para avanzar con el túnel de baja altura Las Leñas, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, que se proyectó en la zona de El Sosneado, San Rafael, muy cerca del límite con Malargüe.

De hecho, solicitan que se reactive la Entidad Binacional Túnel Internacional Paso Las Leñas (Ebileñas), creada por ley en 2015. De acuerdo con la iniciativa, que supone una inversión superior a los 1500 millones de dólares, se contempla construir un túnel de 13 kilómetros de longitud, con una estructura que permanecerá abierta los 365 días del año debido a su baja altura, en un camino sin curvas, subidas ni bajadas, por lo que será apto a todo tipo de vehículos y lo convertirá en uno de los pasos más utilizados.

En tanto, mientras se empieza a ordenar el tránsito de camiones que deberán subir hasta la alta montaña, desde la Coordinación de Fronteras y la Gendarmería Nacional indicaron que la ruta 7 no estará habilitada para el turismo interno, que llegaba hasta los parques de nieve Penitentes y Los Puquios. Esta decisión se tomó para no entorpecer el flujo de camiones en la ruta y las banquinas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente en la zona, teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que buscan el contacto con al nieve.

Reabren el Cristo Redentor

“Las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto no se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos para efectos de dar condiciones de seguridad a todos los usuarios, sistemas y personas. En una fecha oportuna se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses), como así también las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades”, aclararon desde los organismos pertinentes.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en las próximas horas se aguarda cielo con poca nubosidad en la zona de frontera y sin precipitaciones níveas. Estas condiciones climáticas se mantendrían hasta el domingo, cuando se aguarda el ingreso de un nuevo temporal, de menor escala, que podría volver a interrumpir el paso a la nación vecina.