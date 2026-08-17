Reabre el paso Cristo Redentor tras permanecer un mes cerrado por las nevadas

Luego de un prolongado cierre de 34 días provocado por los intensos temporales de nieve en la cordillera de los Andes, el Sistema Integrado Cristo Redentor volverá a estar habilitado a partir de este martes 18 de agosto.

La reapertura, dispuesta por las coordinaciones fronterizas de la Argentina y Chile tras verificar condiciones meteorológicas favorables, se implementará bajo un esquema estricto.

Según un comunicado de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, durante los primeros cinco días el tránsito estará reservado de manera exclusiva para el transporte de cargas.

Paso Cristo Redentor en Mendoza cerrado por nieve Gentileza Coordinación de Frontera

El martes 18, miércoles 19, jueves 20 desde Argentina a Chile desde las 9.00 a 21.00 hasta Guardia Vieja con prioridad para los camiones documentados en el playón de Uspallata.

Viernes 21 y sábado 22 de agosto sólo se encontrará habilitado el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 09:00 a 21:00 Argentina hasta Uspallata

El texto aclara también que queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga.

Durante los primeros cinco días el tránsito estará reservado de manera exclusiva para el transporte de cargas

Asimismo, precisa que se informara “oportunamanete” las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etc.) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades.

Cierre por nevadas

La medida busca descomprimir las miles de unidades varadas en la ruta, cuya inactividad forzada desde el pasado 14 de julio desató fuertes reclamos en el sector logístico por pérdidas estimadas en 600 dólares diarios por camión y la falta de acceso a reportes directos sobre el estado de la calzada administrada por Vialidad Nacional.

El SMN emitió una serie de alertas para este lunes en todo el país Windy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 17 de agosto continuarán las condiciones climáticas adversas en el área central de Mendoza, donde rige un aviso de nivel naranja por nevadas.

En esa región se prevén valores de nieve acumulada de entre 60 y 100 centímetros. El organismo precisó que el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos que provocarán una drástica reducción de la visibilidad y nieve en suspensión.