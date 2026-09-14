Estiman que este año el país sumó 1,7 millones de pobres; Marcelo Gallardo será el entrenador de Ecuador

Milei recibe a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El Presidente encabeza hoy un encuentro con legisladores libertarios nacionales. La reunión, prevista para las 15 horas, será para analizar el escenario parlamentario y coordinar los principales proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso, en la previa de la presentación del Presupuesto 2027, que será mañana.

La pobreza habría frenado su caída y calculan que sumó 1,7 millones de pobres en el país este año. Si se toma en cuenta desde el momento en que comenzó la suba de la pobreza, durante los últimos tres meses del año pasado, la cantidad de nuevas personas pobres llega a 2,9 millones. Con estos datos, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza sumaría 15,1 millones. El dato oficial se publica el 24 de este mes.

El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por Hotesur-Los Sauces comenzará antes de fin de año. El tribunal oral pondrá fecha a las audiencias para comenzar con el proceso que tiene a la expresidenta y a su hijo acusados de lavado de dinero y asociación ilícita, además de otros imputados. Mientras tanto, la Justicia depura la cantidad de testigos: había más de 300, pero se acordó que se reducirán en un 30% o 40% para hacer más ágil la etapa decisiva del proceso.

El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares el barril. El Brent cotizó a poco más de US$108 y el WTI superó los US$103 el barril. Fue tras los ataques contra infraestructura energética en Arabia Saudita y embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Marcelo Gallardo es el nuevo técnico de la selección de Ecuador. Llega en reemplazo de Sebastián Beccacece y tiene a la Copa del Mundo 2030 como gran objetivo. Será la primera vez que el Muñeco dirija a un conjunto nacional. “Que la gente crea porque tiene con qué creer”, dijo el exentrenador de River.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.