Estudiar en Australia: 18 universidades mostrarán las becas y beneficios que ofrecen a los argentinos

Cada vez más jóvenes argentinos desean hacer su carrera de grado o posgrado en el exterior, pero la situación económica puede ser un impedimento para concretar ese sueño. En este sentido, es clave conocer cuáles son las becas y oportunidades que ofrecen los diferentes países.

Por eso, cobran importancia iniciativas como Australia Educa, la feria que es organizada por CW International Education y cuenta con el respaldo de la embajada australiana en Buenos Aires y de Austrade, la agencia de comercio e inversión de Australia.

Este evento gratuito se realizará el próximo martes 5 de mayo, de 15 a 20, en el hotel Double Tree by Hilton (Reconquista 945). “En un contexto de transformación global, Australia Educa celebra su 11° aniversario consolidándose como el puente estratégico para los profesionales y estudiantes argentinos que buscan excelencia, innovación y estabilidad”, resalta Carola Wober, directora y fundadora de CW International Education, organización que brinda asesoramiento sobre estudios y programas de trabajo en Australia.

Desde la organización aclaran que, aunque el evento no tiene costo, los interesados deben inscribirse previamente en la web.

El evento es gratutio, pero requiere inscripción

La directora de CW International Education destaca que, a diferencia de lo que sucede en otros países que implementaron restricciones para estudiantes extranjeros, Australia atraviesa una etapa de apertura bajo su plan de “Estrategia Educativa 2030”. Además, “el gobierno australiano ha priorizado a nuestra región para diversificar sus campus, ofreciendo beneficios de trabajo posgraduación en áreas de alta demanda y un marco de previsibilidad migratoria único en el mercado global”, señala.

Qué ofrece Australia Educa 2026

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer las propuestas educativas de las 18 instituciones, algunas de las cuales están entre las top 100 del mundo. En sus stands presentarán sus programas académicos tanto para carreras de grado como para posgrados y doctorados. Además, los representantes de estas instituciones despejarán todas las dudas sobre los costos y beneficios para graduados internacionales, entre otros temas de interés. Aunque cada institución tiene su política de subsidios, desde la organización adelantan que hay becas que van desde el 10% al 100%, dependiendo de la institución y del programa elegido.

“Los asistentes podrán interactuar directamente con representantes de estas prestigiosas universidades. Es importante tener en cuenta que estarán presentes las universidades que forman parte del Grupo de los 8, la elite académica del país. Podrán conocer, además, programas de inmersión para secundarios, acceder a seminarios sobre requisitos de ingreso, procesos de visa, gestión de becas y retorno de la inversión”, detalla Wober.

Participan University of Melbourne, The Melbourne Business School, The University of Sydney, UNSW Sydney, AGSM NSW Business School, The University of Queensland (UQ), Monash University, The University of Western Australia (UWA), Adelaide University, Macquarie University, RMIT University, University of Newcastle, Curtin University, Australian Catholic University (ACU), University of Southern Queensland, Southern Cross University, Central Queensland University y el International College of Management Sydney.

Los asistentes podrán interactuar directamente con representantes de las universidades

También se podrá visitar el stand del Departamento de Educación Secundaria donde mostrarán los programas para realizar experiencias de un trimestre a todo un año; institutos o colleges de inglés; el stand del Gobierno de Australia y el de Qantas, la aerolínea de bandera australiana que retomará operaciones en nuestro país.

Por qué estudiar en Australia

Más allá de la oferta académica, cuando llega el momento de elegir un destino para estudiar, la inversión y los gastos para vivir en ese país pueden inclinar la balanza. Por eso, es clave considerar algunos aspectos como la posibilidad de trabajar mientras se estudia, la flexibilidad de las jornadas laborales y el costo de vida, más allá de las becas y beneficios que pueden ofrecer las instituciones.

El salario mínimo en Australia es de 24,95 dólares australianos por hora, que serían unos US$16,50, mientras que los estudiantes avanzados en áreas técnicas pueden cobrar hasta US$65 la hora. “Quienes estudien en Australia cuentan, además, con un permiso legal para trabajar 48 horas por quincena mientras estudian y full time durante las vacaciones”, detalla Wober.

Otro dato importante es que el dólar australiano está entre un 30% y 40% por debajo del estadounidense.

“Por último, quiero aclarar que hay becas especiales para latinos. Bajo la estrategia nacional ‘2030 Diversificación’, las universidades ofrecen incentivos financieros exclusivos para estudiantes de nuestra región”, dice la fundadora de CW International Education.

Este evento gratuito se realizará el próximo martes 5 de mayo, de 15 a 20

Beneficios para graduados y las familias

El destino ofrece, además, algunas ventajas adicionales para los extranjeros que deciden estudiar ahí. Por ejemplo, visa posestudio de trabajo. Al graduarse de una carrera de dos años o más, los estudiantes extranjeros acceden a la Temporary Graduate Visa. Este beneficio les permitirá trabajar legalmente en Australia entre dos a seis años, de tiempo completo, con salarios profesionales. De esta manera podrán recuperar los fondos que tuvieron que invertir en la universidad.

También, el plan familiar. Australia permite integrar al núcleo familiar en el proyecto educativo ya que ofrece a las parejas de los estudiantes la posibilidad de trabajar legalmente en el país; además, se les permite viajar con sus hijos e, incluso, en algunos estados australianos la escolaridad de los hijos de estudiantes internacionales es gratuita o cuenta con importantes subsidios.

“Australia ofrece una opción inteligente para 2026: un modelo donde el estudiante obtiene un título internacional de primer nivel mientras financia su vida de forma independiente, con el beneficio adicional de poder trasladar su núcleo familiar con plenos derechos laborales y educativos”, resume Wober.

Por último, suma que Australia es uno de los destinos educativos más innovadores. Las universidades australianas enseñan a utilizar IA generativa para resolver problemas complejos en ingeniería, medicina y negocios. “Mientras otros países debaten el uso de esta tecnología, Australia implementó un marco nacional de IA para su uso ético y pedagógico en las aulas. Y este punto es clave, porque la pregunta hoy es cómo estamos preparando a los profesionales para un mundo donde esta tecnología es la norma”, finaliza.