Evacuaron una universidad en Mar del Plata por una amenaza de bomba

Evacuaron la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y suspendieron las clases este martes por la tarde tras recibir un correo electrónico donde una persona aseguraba haber puesto bombas dentro del predio. El mail también anunciaba un tiroteo.

“Soy un militante de ultraderecha y he plantado explosivos dentro del campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro de muy poco los explosivos detonarán y cuando esto ocurra yo iré a la escena armado, listo para disparar a todos los que intenten huir de la catástrofe y también atropellarlos con mi coche. Esto con el objetivo de matar a la mayor cantidad de gente posible y que nadie sobreviva“, afirmaba en mensaje enviado.

“Esto lo haré en nombre de mi grupo, nuestro grupo detesta las universidades y los universitarios por ser lacras zurdas y feministas. Por eso los exterminaremos y los haremos pagar con sangre", agregó sobre sus motivaciones.

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