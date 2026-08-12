Explosión en el garage de un edificio de Recoleta: hay 12 evacuados

Al menos 12 personas fueron evacuadas luego de que se registrara una explosión en el garage de un edificio de 13 pisos situado en el barrio porteño de Recoleta. De momento, solo tres vecinos fueron examinados por control clínico y no hubo heridos, según informaron fuentes policiales a LA NACION.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde, apenas pasadas las 16, en un edificio ubicado sobre Junín al 1200, entre Juncal y Arenales. El estallido se habría originado en la caldera.

Bomberos trabajó en el lugar

“Se habría producido una explosión de volumen en la caldera del lugar, situada en el subsuelo. Bomberos realiza una inspección en búsqueda de posibles víctimas”, informó la Policía.

Posteriormente, indicó que luego de una inspección no se registraron personas atrapadas dentro del inmueble.

En el lugar trabajó la división Bomberos de Recoleta, que logró sacar del edificio a un hombre del cuarto piso y a una mujer del tercero; personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME); y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Así quedó la entrada del edificio

El personal médico evaluó en el lugar a tres personas, pero se descartó que haya heridos y no fue necesario que se realizaran traslados a centros clínicos.

A su vez, Bomberos pidió por la presencia de Metrogas con el fin de inspeccionar la caldera y determinar si no hay riesgos para que los vecinos puedan regresar a sus respectivos domicilios.

Las primeras mediciones realizadas por la empresa de gas, en conjunto con la Brigada de Emergencias Especiales de Bomberos, arrojaron “parámetros normales”, informó la Policía mediante un parte al cual tuvo acceso LA NACION.

En las imágenes se observa cómo el frente del edificio quedó destrozado. Sobre el hall de entrada, la vereda y la calle hay vidrios y el portón para el ingreso de los vehículos a la cochera también fue afectado.

“La explosión provocó el desplazamiento del portón del garage y la rotura de vidrios y paneles del edificio”, agregó la fuerza porteña.

Debido a los trabajos que se están desplegando, la calle permanece completamente cortada y se registran demoras en el tránsito.

Se trata de una zona altamente transitada por la tarde, rodeada por bares, restaurantes, kioscos, farmacias y distintos tipos de comercios.