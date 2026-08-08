Un tren chocó contra un colectivo a metros de la Bombonera y hay al menos siete heridos

Un tren de cargas de la línea Ferrosur Roca chocó contra un colectivo de la línea 33 a metros de la Bombonera en el barrio porteño de La Boca y al menos siete pasajeros resultaron heridos. El accidente se produjo cerca de las seis de la tarde en la intersección de las calles Juan de Dios Filiberto y Garibaldi. Los lesionados fueron enviados a diferentes hospitales.

Según pudo saber LA NACION, minutos después del hecho, personal del SAME se hizo presente en el lugar a través de un operativo que incluyó varias ambulancias, las cuales transportaron a los heridos. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Rivadavia, otros tres al Argerich y finalmente el chofer del colectivo fue derivado al Ramos Mejía.

Bomberos y operarios del SAME asistiendo a los lesionados en La Boca

Aunque todavía no se dilucidó el motivo de la colisión, fuentes policiales señalaron que el choque se produjo en la parte trasera del colectivo que se dirigía desde Avellaneda hacia la zona de Retiro.

Sobre los heridos, desde el SAME manifestaron que los mismos se encuentran fuera de peligro, y que la mayoría solo presenta politraumatismos leves.

En declaraciones al medio Crónica TV, varios vecinos de La Boca reconstruyeron el episodio y sostuvieron que este tipos de accidentes “son habituales en la zona”. Muchos de ellos hicieron hincapié en la ausencia de barreras en diversos tramos de la vía.

“El colectivo venía muy lleno: hasta había gente parada. Nunca se escuchó ninguna advertencia y cuando pasamos, sentimos el latigazo del tren”, reveló otro de los pasajeros que iban arriba del colectivo.

Por el choque, la unidad de la línea 33 presentó diversas roturas en su parte trasera, mientras que la formación del tren terminó ilesa. Además, producto del fuerte impacto, varias ventanillas terminaron rotas.

Otro choque en Panamericana

Similar a lo ocurrido en La Boca tuvo lugar durante la mañana del viernes en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 25,5. Allí hubo un choque múltiple entre un colectivo, una moto y cuatro autos que dejó cinco personas heridas y provocó importantes demoras.

El siniestro ocurrió a la altura de la ruta 202, cerca de la localidad de Don Torcuato, y empezó mano a Capital, donde chocaron un colectivo, una moto y un auto. Tras el impacto, el motociclista atravesó el guardarraíl y saltó hacia el sentido contrario, en dirección al norte.

Autopistas del Sol informó que el camino ya se encuentra liberado al tránsito

Como consecuencia, alrededor de las 7 quedaron obstruidos dos carriles —uno por cada mano—, lo que generó complicaciones de circulación tanto para los conductores que iban hacia el conurbano bonaerense como para aquellos que se movían hacia la capital.

Finalmente, la calzada fue liberada dos horas después. Aun así, todavía se registran algunas demoras en el tránsito, que se suman al importante flujo de autos que realizan ese trayecto todos los viernes.