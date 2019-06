La nube naranja que se formó en la zona de Villa Bosch Crédito: Twitter

Un contenedor con ácido nítrico explotó esta tarde en un depósito situado en Martín Fierro y Montanelli, en la localidad de Villa Bosch, partido bonaerense de Tres de Febrero, lo que generó caos y el trabajo de cuatro dotaciones de bomberos, informaron fuentes del cuartel de ese distrito.

En tanto, el miedo comenzó a circular entre los vecinos de la zona luego de ver un nube naranja que cubrió el cielo luego de la explosión.

El ácido nítrico es un compuesto químico que se utiliza para fabricar explosivos como la nitroglicerina y trinitrotolueno. También se lo usa como fertilizantes y en reactivos de laboratorio.

El incidente ocurrió a las 14.30 en el predio de la fábrica Diversey Lever, situada en Martín Fierro 1331, esquina Montanelli. Según el parte policial al que accedió LA NACION, el problema se originó en una falla humana cuando un trabajador mezcló dos productos químicos: Ácido Nítrico y Fórmico generando una reacción química. Esta combustión derivó en una posterior explosión en un contenedor de residuos químicos.

Bomberos iniciaron protocolo para contener dichos vapores que generaba olor nauseabundo. También trabajaron en el lugar personal de Defensa Civil y de la Policía Ecológica de la provincia, para neutralizar posibles efectos de algún derrame, aunque no se reportaron lesionados. No hubo incendio, ni contaminación ambiental, no se registran daños. Presente personal de la Dirección Ecológica y sustancias peligrosas.

Con información de la agencia Télam.