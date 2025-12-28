La Plata: una mujer murió de forma repentina mientras compraba en un hipermercado

Una mujer de 83 años murió este viernes por la noche tras descompensarse mientras realizaba compras en un hipermercado de la ciudad de La Plata, donde personal médico constató el fallecimiento en el lugar y confirmó que se trató de una muerte por causas naturales.

El episodio ocurrió en el interior de un local de la cadena ChangoMás, ubicado sobre Camino Centenario y calle 513, según informó el medio 0221. La mujer recorría el comercio cuando se desvaneció de manera repentina ante la presencia de otros clientes y empleados.

La situación se produjo en el sector de congelados, en el pasillo siete. Allí, la mujer se desmayó, cayó al suelo y comenzó a convulsionar, lo que desconcertó a quienes se encontraban a su alrededor y motivó el pedido urgente de asistencia médica, según informó El Día.

Al cabo de unos minutos arribó una ambulancia de SAME, cuyos profesionales constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales, dejándolos sin posibilidad de aplicar maniobras de reanimación, por lo que se certificó el fallecimiento en el lugar.

La mujer -cuya identidad no se hizo pública- era vecina de Ensenada y estaba en el hipermercado junto a su hija al momento del episodio. De acuerdo con la información publicada por el mismo medio, tenía antecedentes de hipertensión arterial y sobrepeso, circunstancias que fueron informadas a las autoridades que intervinieron.

Tras el deceso, la médica personal de la fallecida se hizo presente en el hipermercado y confirmó que la muerte fue de origen natural y repentina. Tras las actuaciones correspondientes, se dispuso el traslado del cuerpo y no se requirió la intervención judicial, al descartarse la existencia de un hecho delictivo.

La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

En la misma ciudad bonaerense, una disputa por ruidos molestos terminó con un desenlace fatal durante la madrugada del jueves: un hombre mató a su vecino a balazos por usar pirotecnia durante los festejos de Navidad en el barrio Aeropuerto. El hecho quedó bajo investigación de la Justicia penal bonaerense y el agresor fue detenido.

El episodio ocurrió en un complejo de monoblocks ubicado en la intersección de las calles 609 y 4. La víctima, identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, vivía en la planta baja y el miercóles se encontraría con familiares y amigos para celebrar la Navidad, reportó el medio local 0221.

El hombre fue detenido

La discusión por el uso de pirotecnia y los ruidos molestos había comenzado durante la tarde del día anterior. El agresor, identificado como Juan Carlos Magen, de 68 años, se había quejado con su vecino del bloque de departamento al escuchar a sus hijos tirar pirotecnia desde temprano.

Cuando llegó la madrugada, los hijos de la víctima retomaron el uso de pirotecnia y, en medio de los brindis y celebraciones, Magen abrió la ventana de su departamento y disparó hacia la familia que se encontraba en la vía pública.

Ramírez recibió al menos dos disparos en el cuello y en el hombro izquierdo, informó el medio platense. Se cree que la primera herida fue la más grave y la que le ocasionó la muerte. La víctima murió en el descanso de una escalera del monoblock.