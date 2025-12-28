Un conductor que manejaba borracho, atropelló y mató a un peatón en Santiago del Estero: “Pensé que era un caballo”

Un conductor oriundo de Tucumán atropelló y mató a un peatón este viernes por la mañana en la Ruta Provincial 333, en Santiago del Estero. El episodio ocurrió cuando regresaba a su domicilio tras haber pasado la noche en un baile y mientras conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, a la altura de la localidad de La Soledad. “Pensé que era un caballo”, declaró el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok ante los efectivos policiales según informó el medio local El Liberal.

Efectivos de la Subcomisaría de Villa Río Hondo llegaron al lugar tras un llamado telefónico y encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, inconsciente. Una ambulancia acudió de inmediato y constató que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio intervención al fiscal de turno, Ignacio Guzmán, y se preservó la escena para el trabajo de los peritos.

Así quedó la camioneta, conducida por Flavio Valdez, que embistió al hombre que finalmente murió El Liberal

A unos 500 metros del lugar del impacto, la policía halló la camioneta involucrada, detenida casi sobre la banquina. El vehículo era conducido por Flavio Joaquín Valdez, de 38 años, quien viajaba acompañado por tres personas, entre ellas su hijo menor de edad. El hombre indicó que había salido de un baile en la zona de El Manantial y se dirigía hacia su casa al momento del siniestro.

Con el correr de los minutos se presentó en el lugar la pareja de la víctima, quien identificó al fallecido como Gustavo Esteban Serrano, de acuerdo con la información publicada por el medio local.

Personal de Seguridad Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Por orden del fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y la camioneta quedó secuestrada de manera preventiva. El conductor fue aprehendido y quedó imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito, sin que se descarte una modificación de la calificación legal a medida que avance la investigación.

Otro choque fatal: murieron dos mujeres y tres personas resultaron heridas

Un violento siniestro vial en el sur de la provincia de San Luis dejó este viernes como saldo dos mujeres fallecidas -Susana Cuello y su hija, Milagros Casañas- y tres personas heridas, todas integrantes de una familia oriunda de Villa Mercedes. El choque se produjo sobre la ruta nacional 188, en las inmediaciones de la localidad de Nueva Galia, y generó una escena de extrema gravedad que obligó a un amplio despliegue de fuerzas de emergencia.

Se registró una víctima fatal en San Luis

El episodio se registró alrededor de las 17.30, a la altura del kilómetro 559, en cercanías del límite con la provincia de La Pampa. Por causas que aún se investigan, una camioneta Jeep Renegade Sport en la que viajaban cinco mujeres adultas colisionó contra un camión Volkswagen 17.280 con acoplado, que circulaba en sentido contrario con tres hombres mayores de edad a bordo.

Las otras tres mujeres que viajaban en la camioneta sobrevivieron al siniestro, aunque sufrieron heridas de diversa consideración. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron trasladadas en ambulancias al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, en la ciudad de Villa Mercedes, donde quedaron internadas bajo observación.

En tanto, los tres ocupantes del camión involucrado no presentaron lesiones de gravedad, aunque permanecen a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.