Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron nuevas fotos de su encuentro en Madrid: “Antes muero que dejarte”

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a compartir imágenes de su viaje por Madrid, España. Posteadas desde la cuenta de Instagram del exdiputado, la publicación cuenta con seis imágenes en donde se puede ver a la pareja posando sobre la pasarela de una playa. Junto a las fotos, el dirigente sindical escribió: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”.

Por su parte, Arizaga compartió una historia en su perfil de la misma red social, donde apuntó: “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”.

El carrusel incluyó un total de seis imágenes

“No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, cerró la joven de 23 años.

La seguidilla de posteos tuvo lugar luego de que la fiscal Florencia Nocerez, que tiene a su cargo la investigación donde el sindicalista está imputado por lesiones leves y privación de la libertad en un contexto de violencia de género, haya manifestado su deseo de entrevistar a Arizaga.

Una de las historias que subió Arizaga

La vocación que manifestó Nocerez de tener un encuentro con la pareja de Moyano devino luego de la primera imagen que se conoció de ambos en la capital española, que la conductora Moria Casán había difundido a través de su perfil de Instagram.

En el carrusel de imágenes que compartió el exlegislador, quien dejó un comentario fue su pareja. “Que hombre hermoso que tengo, te amo mucho theriancito [en referencia al término therian: persona que se identifica parcial o totalmente, a nivel psicológico, emocional o espiritual, con un animal no humano]”, escribió Arizaga.

Si bien el posteo recopiló muchos comentarios, el mismo estuvo, por lo menos en las primeras horas, limitado únicamente a los contactos de Moyano.

Otra de las imágenes que integra la producción de la pareja

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Arizaga fueran interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de Sucre y Virrey Vértiz, en el barrio porteño de Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400, y fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Pirovano.

Tras la audiencia de intimación de los hechos y después de su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a su novia.

Las medidas de acercamiento habían sido dispuestas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien estuvo a cargo de la causa en un primer momento. Después de la declaración de Moyano, el expediente pasó a manos de la fiscal Nocerez, quien conduce una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad.

Otra de las fotos compartidas por Arizaga

Pese a esto, la representante del Ministerio Público investiga si Moyano cometió el delito de desobediencia. No por el encuentro con Arizaga en Madrid, sino por un posible acercamiento en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat donde el sindicalista estuvo alojado desde el 31 de agosto pasado hasta el 11 de septiembre último.

Arizaga es modelo, promotora y cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram. Además, es creadora de contenido y colabora con marcas de belleza y cuidado de la piel. En su cuenta sube habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

A comienzos de 2024 mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Ella lo acompañó a programas de televisión, aunque lejos de las cámaras. El romance duró apenas unos meses.