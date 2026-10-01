Un peritaje telefónico complicaría a Facundo Moyano en la investigación por desobediencia

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño determinó que los teléfonos celulares utilizados por Facundo Moyano y Candela Arizaga registraron conexiones con antenas ubicadas en las inmediaciones de un apart hotel del barrio porteño de Monserrat durante períodos coincidentes de distintos días de septiembre pasado.

El peritaje había sido ordenado para establecer si el exdiputado nacional se encontró en el Aira Apart Hotel con Arizaga, pese a la prohibición de contacto que le había impuesto la Justicia en la causa en la que está imputado por lesiones leves agravadas y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género, a propósito del episodio ocurrido el 4 de agosto pasado en las inmediaciones del departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano.

El análisis fue elaborado por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del CIJ a pedido de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la fiscal porteña Florencia Nocerez.

Si se confirma el encuentro, Moyano podría ser citado a una “audiencia de intimación” para que declare por “desobediencia”.

Para determinar si había existido ese encuentro, los investigadores entrecruzaron la información proporcionada por las compañías telefónicas con el objetivo de establecer en qué días y horarios los celulares atribuidos a Moyano y Arizaga habían utilizado antenas próximas al hotel situado en la Avenida Belgrano 538, en Monserrat.

Según el informe, los investigadores analizaron los datos de geolocalización suministrados por Telefónica respecto de la línea utilizada por el sindicalista y por Telecom en relación con el teléfono atribuido a Arizaga.

Imagen de video que muestra a Facundo Moyano sujetando a Candela Arizaga en la calle

Los registros correspondientes al celular utilizado por Arizaga mostraron conexiones con dos celdas situadas en Avenida Belgrano 402. Una de ellas tenía un radio de cobertura informado de 160 metros y la otra, de 190 metros. Según el CIJ, esas antenas estaban aproximadamente a 171 metros del Aira Apart Hotel.

El teléfono registró actividad en esas celdas desde el 1° de septiembre a las 23.42, hasta el 3 de septiembre a las 15.55; hubo, además, registros el 7 de septiembre entre las 0.20 y las 11.06 y, según consta en el documento, nuevamente el 11 de septiembre.

Al analizar la línea telefónica utilizada por Moyano, los investigadores encontraron conexiones con dos celdas situadas en la zona de Avenida Belgrano y Perú, también próximas al hotel. Esas antenas tenían un radio de cobertura de un kilómetro y se encontraban a una distancia aproximada de 81 metros del establecimiento, según las mediciones incorporadas al informe.

Los registros del teléfono atribuido al exdiputado abarcaron desde el 1° de septiembre a las 4.29 hasta el 3 de septiembre a las 23.50. También hubo conexiones el 7 de septiembre entre las 2.33 y las 21.27 y el 11 de septiembre entre las 3.13 y las 9.12.

El entrecruzamiento permitió establecer tres fechas en las que los registros de ambos aparatos se superponen en las inmediaciones del hotel: el 2 y 3 de septiembre, el 7 de septiembre y el 11 de septiembre. En este último día, la coincidencia abarca, de acuerdo con los horarios consignados en el informe, al menos el período comprendido entre las 3.13 y las 9.12.

En sus conclusiones, los investigadores señalaron que obtuvieron “coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel, de ambos teléfonos, a lo largo de varios días, durante extensos períodos”. También precisaron que el celular utilizado por el hijo del dirigente camionero Hugo Moyano se conectó con antenas de la zona de Avenida Belgrano y Perú, mientras que el atribuido a Arizaga lo hizo con celdas ubicadas en Avenida Belgrano 402, en las inmediaciones de Belgrano y Defensa.

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Arizaga, de 23 años, fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz, Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400.

Tras la audiencia de intimación de los hechos y tras su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir; entre ellas, una restricción de acercamiento a su ahora exnovia.

A mediados de septiembre pasado, a partir de una publicación de Instagram de la cuenta Visionshowtv donde se daba cuenta, citando a la cuenta de la misma red social Gossipeame, de que Moyano y Arizaga se habrían encontrado en Aira Apart Hotel Buenos Aires a pesar de que regía una restricción de acercamiento, la fiscal Nocerez dispuso una serie de tareas investigativas para determinar si era cierta la publicación.

Personal del CIJ del Ministerio Público Fiscal fue al hotel y la encargada aportó información sobre el alojamiento de Moyano. El sindicalista estuvo en la habitación 603 desde el 31 de agosto hasta el viernes 11 de septiembre pasado, pero no había registros de la presencia de Arizaga.

Sin embargo, Arizaga había hecho una publicación en sus historias de Instagram en la que daba cuenta de que estaba en el citado hotel.

Entonces se dispuso el análisis de las activaciones de las antenas telefónicas y de las filmaciones aportadas por los encargados del hotel para determinar si la joven y Moyano se encontraron más allá de la prohibición de acercamiento.