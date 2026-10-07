Tras el encuentro con Facundo Moyano en Madrid, la fiscal se quiere entrevistar con Candela Arizaga

Después de que se hiciera público un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arigaza en Madrid, en España, Florencia Nocerez, la fiscal que tiene a su cargo la investigación donde el sindicalista está imputado de lesiones leves y privación de la libertad en un contexto de violencia de género, quiere entrevistarse con la joven.

“La fiscal Nocerez quiere entrevistarse con Candela Arizaga cuando ella vuelva de Europa. Por eso, en las últimas horas intentó contactarla. La idea es que la entrevista se haga junto a un equipo de profesionales en pos de darle el mayor cuidado y resguardo que merece en un caso que se investiga en contexto de violencia de género”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Arizaga, de 23 años, fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz, Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400, y fue traslasada por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Pirovano..

Tras la audiencia de intimación de los hechos y después de su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a su novia.

Facundo Moyano al recuperar su libertad después de declarar Marina Espeche

Las medidas de acercamiento habían sido dispuestas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien estuvo a cargo de la causa en un primer momento. Después de la declaración de Moyano, el expediente pasó a manos de la fiscal Nocerez, quien conduce una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad.

La representante del Ministerio Público investiga si Moyano cometió el delito de desobediencia. No por el encuentro con Arizaga, de 23 años, en Madrid, sino por un posible acercamiento en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat donde el sindicalista estuvo alojado desde el 31 de agosto pasado hasta el 11 de septiembre último.

“Que una persona alcanzada por una prohibición de acercamiento dictada en la Argentina sea vista junto a la persona protegida en España no configura necesariamente el delito de desobediencia. El Código Penal establece que la ley argentina se aplica a los delitos cometidos en el país o cuyos efectos deban producirse aquí. Si el encuentro ocurrió íntegramente en España, no habría, en principio, una conducta ejecutada en territorio argentino”, dijeron fuentes judiciales respecto del encuentro en Madrid.

Testigos

Como informó en su momento LA NACION, ninguna de las personas que declaró ante la fiscal Nocerez dijo haber sido testigo de una situación de violencia de Moyano contra Arizaga.

Uno de los testigos fue una persona que vive en el mismo edificio donde alquila Moyano. “En este acto se deja constancia de que durante el fin de semana no escuchó ningún tipo de movimiento ni gritos desde el departamento de su vecino [el sindicalista]”, se explicó en el acta de la declaración de Atilio Césari.

Al ser consultado sobre si había presenciado algún conflicto entre Moyano y Arizaga, Nelson Maza, uno de los empleados de seguridad del edificio, afirmó: “No, ningún conflicto”.

A su compañero Juan Ramón Pavón le preguntaron si había sido testigo de una situación de violencia entre la pareja. El testigo respondió: “No, nunca”.

También declaró como testigo el oficial inspector de la Policía de la Ciudad Matías Ríos, quien el 4 de agosto pasado firmó el acta que dio origen a la investigación que derivó en la detención e imputación de Moyano.

En esa acta, Ríos asentó que Arizaga le había dicho que había sido golpeada y encerrada por su novio.

“Fui desplazado por una llamada al 911 por una paciente con ataque cardíaco. Mientras me desplazaba observé que por la avenida del Libertador y La Pampa, en dirección a Sucre, corría una mujer con baby doll rojo solicitando auxilio a viva voz y detrás de ella corría un masculino, logrando la detención de ambos en Sucre y Virrey Vértiz. Respecto de los hechos, la mujer manifestó ser la novia del masculino, agregando que mientras estaba en su domicilio particular fue golpeada, a la vez que dicho sujeto la mantuvo en la finca contra su voluntad, razón por la que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda”, explicó el uniformado, según consta en el sumario.

Al declarar ante la representante del Ministerio Público, Ríos sostuvo que “no vio lesiones visibles en Arizaga”. También hizo referencia a un testimonio brindado en una dependencia de la Policía de la Ciudad cuatro horas después de hacer el acta.

“Dijo no haber declarado bajo juramento respecto de los supuestos dichos de Candela al momento del brote porque ‘como estaba en el acta no lo puse, porque ya estaba ahí, para no ser repetitivo en las cosas’”, según la reconstrucción del testimonio de Ríos que hizo LA NACION de fuentes con acceso al expediente.

También declaró la oficial de la Policía de la Ciudad Carolina Verón. “Candela me preguntó por Facu [Moyano]. ‘¿Dónde está Facu?’, ‘¿Cómo está él?’, preguntó. Yo no le dije nada porque, sinceramente, no sabía. Le dije que iba a averiguar y ella insistió en que quería saber dónde estaba y aclaró: ‘A mí no me hizo nada’”, sostuvo la testigo.

Ante preguntas de la defensa del sindicalista, la uniformada, que estuvo de consigna en el Hospital Pirovano, donde había sido trasladada la joven después de ser interceptada en Sucre y Virrey Vértiz, también afirmó: “[Arizaga] nunca me dijo que él había ejercido violencia sobre ella, de hecho, preguntó por él, por cómo estaba”.

Rocío Averanga, médica del SAME, declaró: “Intenté preguntarle más cosas, como antecedentes de enfermedades, si le dolía, si la habían golpeado, y era todo muy vago, como que no, y yo lo tomé como un no”.

La empleada doméstica que trabaja en el departamento de Moyano, Miriam García, bajo juramento de decir la verdad, habló del vínculo de pareja entre el exdiputado nacional y Candela: “El vínculo es bueno, cariñoso. Una pareja normal es lo que yo vi, en el momento en que yo estaba, es lo que vi, tenían una buena relación”.