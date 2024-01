escuchar

Debido a la invasión de mosquitos que se desató la semana pasada, desde hace unos días cuesta conseguir repelente en las góndolas de los comercios de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. “Intenté comprar repelente por la mañana, porque trabajo todo el día al aire libre, y no encontré por ningún lado, ni en supermercados ni en farmacias”, comentó Carlos Hernández, un empleado de seguridad, que trabaja en la zona de Vicente López.

Mariana Guana salía preocupada de la sucursal de una cadena de farmacias en Saavedra: tampoco repelente encontraba en ningún barrio cercano. Lo mismo le pasaba ahí a Martina Erwin, que reclamó que el Gobierno debería intervenir para garantizar el abastecimiento.

El Off, repelente líder en el mercado, ha aumentado considerablemente su precio en los últimos días. A principios de diciembre, el repelente en aerosol rondaba los $1550 y hoy oscila entre los $4000 y $5000 en las algunas farmacias, kioscos y supermercados. Asimismo, en sitios como MercadoLibre, usuarios lo encontraron desde $7000 a $15.000 el más costoso.

En algunos comercios o tiendas online, es posible encontrar el repelente en su versión crema, pero mucho más difícil el producto en aerosol. En tanto, en la página oficial del repelente de Johnson & Johnson figuraba que algunos productos no tenían stock y en los sitios de Farmacity y Simplicity, tampoco.

El Aedes albifasciatus, la especie de mosquito que hoy invade la ciudad Pexels

“Recibimos la mercadería tres veces a la semana. Hoy nos trajeron dos packs de 12 unidades de off a las 8.30 de la mañana y nos quedamos sin stock a la media hora. No sabemos cuándo se va a reponer, la gente viene a preguntar todos los días por el off verde que es el que dura más. Si no encuentran ese, preguntan por el de envase chico o el que viene en crema pero hoy no tenemos ninguno. Estuvimos sin stock desde el jueves”, comentó Johanna, empleada de una reconocida cadena de farmacias.

En la misma línea, Mariana González, farmacéutica de un negocio de barrio, expresó: “Desde el sábado no tenemos off. Solo en crema, pero nadie lo compra. Las cuatro droguerías que nos proveen no tienen y no sabemos cuándo nos van a traer más. Es una locura”.

Asimismo, María, dueña de un kiosco que funciona las 24 horas contó que le proveen 20 unidades por día y que se terminan rápido. “Estoy preocupada por la situación. No sé cuándo tendré de nuevo. La gente me viene a preguntar constantemente si tengo off”.

Por otro lado, Nadia, empleada de Carrefour, expresó que hace semanas el supermercado no recibe off; solo hay en crema, que cuesta $2000 pero que las personas no lo eligen porque prefieren el aerosol, a pesar de que cumplen la misma función.

Invasión de mosquitos

Si no vuelven las lluvias fuertes, los especialistas señalan que en los próximos 10 días debería ir disminuyendo esta inusual “abundancia” de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires.

En las últimas semanas hubo lluvias fuertes, incluyendo un temporal sin precedente en el AMBA. Luego llegaron las temperaturas cálidas, lo que generó un verdadero caldo de cultivo para la proliferación de mosquitos silvestres como el Aedes albifasciatus, la especie que hoy invade la Ciudad, también conocido como “mosquito austral” o “mosquito de las pampas”.

El mosquito que hoy predomina en la ciudad no transmite dengue. De todas formas, hay otra enfermedad que alerta a los especialistas, porque el albifasciatus está asociado con la transmisión del virus de la encefalitis equina del Oeste.

El Ministerio de Salud, en tanto, alertó acerca del brote en un comunicado y recomendó “extremar las medidas de prevención y cuidados” con el uso de repelentes, ropa clara que cubra brazos y piernas en actividades al aire libre, la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas y la incorporación de ahuyentadores domiciliarios de mosquitos tales como tabletas, espirales o aerosoles. También, advirtió que productos comercializados con preparaciones herbales como el clavo de olor, la planta de citronela en las casas y el uso de pulseras en personas lactantes no protegen de las picaduras de mosquitos.