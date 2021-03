Fantosmia: cuando el Covid-19 te deja alucinaciones olfativas

Los olores evocan recuerdos, nos alertan sobre un peligro y, además, el sentido del olfato nos ayuda a disfrutar, ya que aporta el 80% de lo que entendemos como sabor. Para mucha gente es un sentido subestimado hasta que lo pierde y mide el impacto que eso puede tener en su calidad de vida.

Entre los síntomas de alerta del Covid todos escuchamos acerca de la pérdida del olfato. Si bien muchos lo recuperan con el tiempo, están aquellos que no lo hacen por completo o a los que les queda alterado: perciben un olor que no está, o no pueden distinguir entre un aroma y otro. Olemos con el cerebro y la Dra. Stella Cuevas, otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista (MN 81701), nos ayuda a entender el complejo mecanismo que nos permite registrar e interpretar un olor, y las secuelas que puede dejar el coronavirus en nuestro aparato olfativo.

La anosmia es la pérdida del olfato, un síntoma muy común de infección por coronavirus; la fantosmia es la aparición de alucinaciones olfativas Shutterstock

