La Unión Industrial advirtió que la actividad cayó en abril; Boca perdió y está fuera de la Libertadores

Revés para Cristina Kirchner y sus hijos. La Cámara Federal de Casación confirmó definitivamente la ejecución de bienes de la expresidenta, de Máximo y de Florencia Kirchner en la causa Vialidad, en la que la exmandataria está cumpliendo condena por corrupción. Casación rechazó un recurso extraordinario y el fallo de decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato.

La Unión Industrial advirtió que la actividad cayó en abril. La central fabril se mantiene en alerta por la situación de ramas vinculadas al consumo y la construcción. La producción registró un retroceso de 0,6% interanual y de 0,4% contra marzo. El Gobierno apuesta a obras vinculadas a concesiones, la baja de retenciones y de la inflación para el segundo semestre.

El Banco Central compró casi US$450 millones y ya transita su tercera mejor racha. Adquirió US$447 millones, el segundo mayor monto del año, y lleva 96 jornadas con intervenciones positivas. Le permitió elevar a US$2526 millones el acumulado del mes y llevar a US$9677 millones el total comprado en lo que va del año. Con este ingreso, sus reservas internacionales cerraron en US$48.511 millones.

Irán afirma que derribó una aeronave de Estados Unidos en plena negociación de un acuerdo. Washington no confirmó la información, que fue difundida por medios iraníes. Mientras, ambos países intentan acercar posiciones para prolongar el cese de hostilidades por 60 días, aunque el entendimiento necesita aún la aprobación del presidente Donald Trump.

Boca se despidió de la Libertadores. Perdió 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile en la Bombonera por la sexta fecha del grupo D. Con este resultado, los xeneizes quedaron afuera del torneo en la etapa de grupos por primera vez en 32 años. Esta eliminación vuelve a dejar a Riquelme muy cuestionado: ya son más de tres años y medio sin títulos para Boca.

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