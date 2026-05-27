Entró el giro de US$1000 millones del FMI; el viernes vuelven a parar las universidades públicas

Entró el giro de US$1000 millones del FMI y las reservas del Banco Central marcaron el nivel más alto desde 2019. La tenencia total escaló en US$1105 millones y cerró cerca de los US$48.000 millones. El nivel actual es el más elevado en más de seis años y siete meses, y debería sostenerse al menos hasta el próximo pago de deuda a bonistas previsto para dentro de 40 días por las compras que realiza la entidad.

Nuevo paro nacional en universidades públicas. La medida de fuerza de 24 horas, convocada por la Federación de Docentes de las universidades, será este viernes y alcanzará a todas las casas de altos estudios estatales del país. Reclaman paritarias, recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Se agudiza la crisis en Bolivia. El Congreso autorizó a Rodrigo Paz a desplegar las fuerzas armadas y declarar el estado de emergencia. La medida se da en medio de la crisis social y los bloqueos de rutas que afectan al país desde hace cuatro semanas, cuando sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales comenzaron las protestas en rechazo a la política económica liberal del gobierno.

Se entregaron los premios Gardel a lo mejor de la música. Milo J fue el gran ganador de la noche: se llevó 13 galardones, entre ellos el de oro, al mejor álbum y mejor canción. Los Nocheros fueron distinguidos por sus 40 años de trayectoria. También ganaron Charly García, Lali, Miranda, Abel Pintos, Ca7riel y Paco Amoroso, y Divididos, entre otros artistas.

San Lorenzo quedó eliminado de la Sudamericana. Perdió 1 a 0 contra Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro: al Ciclón con un empate le alcanzaba para jugar un repechaje para avanzar a la siguiente ronda. Estudiantes, por otro lado, le ganó 1 a 0 a Independiente Medellín y clasificó a octavos de final de la Libertadores.

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