Entró el giro de US$1000 millones del FMI; el viernes vuelven a parar las universidades públicas
Además, se agudiza la crisis política en Bolivia; Milo J ganó el Gardel de oro a la música; San Lorenzo quedó fuera de la Sudamericana, y Estudiantes pasó a octavos de la Libertadores. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026
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LA NACION
- Entró el giro de US$1000 millones del FMI y las reservas del Banco Central marcaron el nivel más alto desde 2019. La tenencia total escaló en US$1105 millones y cerró cerca de los US$48.000 millones. El nivel actual es el más elevado en más de seis años y siete meses, y debería sostenerse al menos hasta el próximo pago de deuda a bonistas previsto para dentro de 40 días por las compras que realiza la entidad.
- Nuevo paro nacional en universidades públicas. La medida de fuerza de 24 horas, convocada por la Federación de Docentes de las universidades, será este viernes y alcanzará a todas las casas de altos estudios estatales del país. Reclaman paritarias, recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento universitario.
- Se agudiza la crisis en Bolivia. El Congreso autorizó a Rodrigo Paz a desplegar las fuerzas armadas y declarar el estado de emergencia. La medida se da en medio de la crisis social y los bloqueos de rutas que afectan al país desde hace cuatro semanas, cuando sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales comenzaron las protestas en rechazo a la política económica liberal del gobierno.
- Se entregaron los premios Gardel a lo mejor de la música. Milo J fue el gran ganador de la noche: se llevó 13 galardones, entre ellos el de oro, al mejor álbum y mejor canción. Los Nocheros fueron distinguidos por sus 40 años de trayectoria. También ganaron Charly García, Lali, Miranda, Abel Pintos, Ca7riel y Paco Amoroso, y Divididos, entre otros artistas.
- San Lorenzo quedó eliminado de la Sudamericana. Perdió 1 a 0 contra Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro: al Ciclón con un empate le alcanzaba para jugar un repechaje para avanzar a la siguiente ronda. Estudiantes, por otro lado, le ganó 1 a 0 a Independiente Medellín y clasificó a octavos de final de la Libertadores.
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