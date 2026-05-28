El FMI pidió que más trabajadores paguen Ganancias; River pasó a octavos de la Sudamericana

El FMI pidió que más trabajadores paguen Ganancias y subir la carga sobre el monotributo. El Fondo planteó una reforma tributaria integral que permitiría recaudar hasta 3,3% del PBI. Serviría para compensar una futura reducción de retenciones y del impuesto al cheque.

Manuel Adorni demora su declaración jurada y la presentaría la semana próxima. El funcionario es investigado por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito. Cerca del Jefe de Gabinete aseguraron que va a publicar sus bienes a comienzos de junio. El presidente Javier Milei había dicho a principios de mayo que Adorni “tenía todo ya listo”.

Sergio Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro”. Fue al ampliar su indagatoria en el juicio que investiga desvíos millonarios y un presunto fraude al Estado por “Sueños compartidos“, instrumentado durante el kirchnerismo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También aseguró que las Madres recibían fondos de Hugo Chávez, acusó a Amado Boudou de manejos irregulares y volvió a cargar sobre Hebe de Bonafini.

Aumenta la tensión en Medio Oriente. Israel confirmó nuevos ataques contra objetivos de la organización terrorista Hezbollah que opera en el Líbano. Mientras que el gobierno de Kuwait alertó que sus sistemas de defensas interceptaron drones y misiles provenientes de Irán que tenían como objetivo una base militar estadounidense, minutos antes, la Guardia Revolucionaria había confirmado el lanzamiento de proyectiles contra ese país.

River pasó a octavos de final de la Sudamericana. Los de Núñez, que venían de perder la final del Apertura contra Belgrano, golearon en el Monumental 3 a 0 a Blooming. El resultado le permitió avanzar a la siguiente etapa y quedar segundo entre los ocho primeros de los grupos. De los seis equipos argentinos en la Copa, es el único que avanzó: cuatro ya quedaron eliminados y Tigre define su futuro hoy.

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