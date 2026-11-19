Fecha exacta: cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires este 2026
La finalización del ciclo lectivo se ubica en la cuarta semana de diciembre; cuáles son las fechas en todo el país
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Los alumnos y docentes que residen en la provincia de Buenos Aires ya cuentan con la fecha exacta del último día de clases 2026, de acuerdo al calendario escolar oficial, y es elemental saber cuándo terminan las clases en esta jurisdicción.
Debido a que cada jurisdicción tiene la potestad de diagramar su esquema de clases y recesos durante el año, el calendario escolar reúne las fechas de los diferentes distritos del país y proporciona la información precisa sobre la finalización de clases.
Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires
El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena del mes de diciembre.
Para los residentes y alumnado que cursa en la provincia de Buenos Aires, las clases terminan el martes 22 de diciembre.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
Cuándo es el próximo feriado
En la recta final del mes, se conmemora el Día de la Soberanía, que, originalmente, se celebra el 20 de noviembre y fue trasladado al día posterior al fin de semana.
De esta forma, el esquema del fin de semana largo queda conformado de la siguiente forma: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.
Al ser un feriado nacional, abarca a todos los trabajadores del sector público y privado. En caso de tener que trabajar igualmente, la paga debe ser doble.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Día
|<b>Feriado/ Día no laborable</b>
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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