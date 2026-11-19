Los alumnos y docentes que residen en la provincia de Buenos Aires ya cuentan con la fecha exacta del último día de clases 2026, de acuerdo al calendario escolar oficial, y es elemental saber cuándo terminan las clases en esta jurisdicción.

La fecha para el final del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires Fabian Marelli

Debido a que cada jurisdicción tiene la potestad de diagramar su esquema de clases y recesos durante el año, el calendario escolar reúne las fechas de los diferentes distritos del país y proporciona la información precisa sobre la finalización de clases.

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena del mes de diciembre.

Para los residentes y alumnado que cursa en la provincia de Buenos Aires, las clases terminan el martes 22 de diciembre.

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

En la provincia de Buenos Aires, las clases terminan el martes 22 de diciembre Matías Adhemar

Cuándo es el próximo feriado

En la recta final del mes, se conmemora el Día de la Soberanía, que, originalmente, se celebra el 20 de noviembre y fue trasladado al día posterior al fin de semana.

De esta forma, el esquema del fin de semana largo queda conformado de la siguiente forma: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.

Al ser un feriado nacional, abarca a todos los trabajadores del sector público y privado. En caso de tener que trabajar igualmente, la paga debe ser doble.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026