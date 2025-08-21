Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios

Tras las órdenes de detención de los responsables de los laboratorios que elaboraron y comercializaron ampollas de fentanilo contaminado, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenía a su cargo de manera directa el control y la fiscalización de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Como publicó LA NACION, se trata de Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instutito Nacional de Medicamentos (Iname). La decisión en el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la Anmat, fue adoptada antes de contar con los resultados del sumario administrativo abierto para revisar la actuación del personal de la agencia regulatoria que debió intervenir.

El nombre de la ahora exfuncionaria no apareció ayer entre los procesamientos que dictó el juez Ernesto Kreplak y en el Gobierno derivaban anoche al Juzgado Federal N° 3 de La Plata la consulta sobre esa posibilidad en los próximos días.

A la par, argumentaron que la “limitación de funciones” que publicará en el Boletín Oficial fue porque pasó por alto un informe del 26 de marzo pasado con las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la producción de diferentes medicamentos, incluidos productos de Surar Pharma, clausurado en 2015.

Agustina Bisio, titular de la Anmat, con Gabriela Mantecón Fumadó

“La titular del Iname habría ignorado ese informe que detallaba graves incumplimientos en los laboratorios investigados. Y, aparentemente, solamente Mantecón Fumadó y subalternos de ese instituto habrían tenido acceso a esa información”, informaron en la Casa Rosada sobre su separación del cargo.

Se trata de una forma, también, de distanciar a Agustina Bisio, número uno de la Anmat, de este conflicto. La directora del Iname reportaba de manera directa a Bisio, que la sostuvo al frente de ese instituto, donde ambas compartieron años en la administración pública.

Mantecón Fumadó es abogada por la Universidad de Belgrano, con diplomaturas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires en Implementación y Control de Sistemas de Gestión de Calidad y en Gestión Municipal. Su contacto con la gestión pública arrancó en 1999 como asesora jurídica del Ministerio de Salud nacional. En 2002, fue designada directora nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

Recién en 2005 pasó a la Anmat, donde continuó su carrera en la función pública. En estos 20 años, fue asesora jurídica de la dirección del Iname e intervino en la implementación del sistema de gestión de calidad del instituto. En diciembre de 2022, durante la gestión como ministra de Salud de Carla Vizzotti, Mantecón Fumadón asumió la dirección de la institución tras la renuncia del farmacéutico Matías Gómez, después de nueve meses en ese cargo.

Las actuaciones del organismo estaban siendo investigadas por el propio Ministerio de Salud por una serie de decisiones administrativas que encuadrarían en graves incumplimientos relacionados con el funcionamiento de HLB Pharma Santiago Filipuzzi

Su llegada al cargo fue por designación transitoria y por excepción. “No reúne los requisitos mínimos establecidos en el Convenio Colectivo aplicable”, se lee en el expediente de ese nombramiento.

La investigación del ministerio

Desde hace poco más de dos meses, las actuaciones del organismo estaban siendo investigadas por el propio Ministerio de Salud por una serie de decisiones administrativas que encuadrarían en graves incumplimientos relacionados con el funcionamiento de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Fue en los primeros días de junio que esa cartera anunció la creación de una Comisión para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de los Organismos Descentralizados.

No pasó desapercibida su conformación: nombrados ad hoc en el Boletín Oficial aparecieron los titulares de las direcciones nacionales de Asuntos Legales, Relaciones Institucionales e Integridad y Articulación y Seguimiento. Algunos de ellos ya intervenían en el seguimiento de las medidas sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que la Anmat había demorado desde el 2 de mayo.

Ese día, la directora técnica del área de Farmacia del Hospital Italiano de La Plata comunicó a la autoridad regulatoria la detección de dos bacterias en ampollas de fentanilo de una de las dos firmas que habían utilizado desde abril en pacientes críticos.

No hubo respuesta de la Anmat hasta una segunda comunicación el 5 de mayo, esta vez por teléfono oficial, desde el hospital para insistir con la denuncia de contaminación. Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma desde 2017, dijo a LA NACION que se presentó en el hospital el 8 de mayo para el recall del producto.

Agustina Bisio y el ministro de Salud, Mario Lugones MinSal

Ese día, la Anmat emitió un primer comunicado: en todo el país, debían dejar de usarse las ampollas del lote 31.202 de fentanilo de esa empresa ante una investigación “por desvío de calidad”. Recién a los cinco días, el 13 de mayo, dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización del producto por la notificación del hospital de La Plata del 2 de mayo: pasaron casi dos semanas, aun con los cultivos positivos para dos bacterias y una alta mortalidad entre los pacientes a los que se había administrado la droga estudiada.

Correos electrónicos del 30 de abril, de acuerdo con letrados de familiares de esos pacientes, daban cuenta de la comunicación de las droguerías distribuidoras sobre la contaminación detectada en el Italiano de La Plata.

En los últimos ocho años, la Anmat emitió por lo menos 139 alertas de retiro de productos comercializados por HLB Pharma y 125 expedientes para definir sanciones por malas prácticas de manufactura. Sin embargo, para las distintas gestiones al frente de la agencia regulatoria no pareció ser motivo suficiente para intervenir más allá de que ya había antecedentes de contaminación de otro fármaco con una de las bacterias detectadas en el fentanilo por una denuncia de un sanatorio en Concordia. El organismo la desestimó hace dos años.