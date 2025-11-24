Feriado: cómo funcionan el transporte público, los bancos y los supermercados este lunes 24 de noviembre

Hoy, lunes 24 de noviembre, es feriado nacional en la Argentina. En ese contexto, muchos aprovechan este periodo de descanso extendido por el que hay un fin de semana largo. En tanto, significa que ciertos servicios funcionan con limitaciones o permanecerán cerrados durante la jornada. Para evitar contratiempos, es importante saber cómo funcionará el transporte público, el banco y los supermercados hoy.

Aunque todas las sucursales bancarias están cerrados hoy, los cajeros automáticos sí funcionan (Unsplash/Ali Mkumbwa)

Cómo funcionan el transporte público, el banco y los supermercados este fin de semana largo

Debido a que este lunes 24 es un feriado nacional, existe una diferencia en las prestaciones de los distintos servicios públicos y privados en respecto al viernes pasado, que fue un día no laborable. En líneas generales, el lunes cuenta con las características de domingo o feriado, mientras que el 21 de noviembre se emparentó con el movimiento propio de los sábados.

A continuación, cómo funcionan los servicios en CABA durante el feriado de este lunes 24 de noviembre.

Colectivos : funcionan con la frecuencia de un día feriado, que suele ser más reducido que una jornada normal.

: funcionan con la frecuencia de un día feriado, que suele ser más reducido que una jornada normal. Subte y Premetro : En lunes feriado , funciona con el horario dispuesto para los domingos y feriados, que es de 8 a 22 horas.

: En , funciona con el horario dispuesto para los domingos y feriados, que es de 8 a 22 horas. Trenes : hoy todas las líneas tienen el cronograma de domingos y feriados. La única excepción es la Línea Mitre, que realiza el recorrido Retiro-Tigre, puesto que el servicio estará interrumpido desde el pasado viernes al este lunes inclusive, por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

Tren Mitre: obras en la estación Carupá

Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante la jornada, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantiene en funcionamiento los cajeros automáticos , y están disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las durante la jornada, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y están disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Supermercados : funcionan con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionan con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas hoy.

las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas hoy. Escuelas : sus puertas están cerradas por el feriado.

sus puertas están cerradas por el feriado. Recolección de residuos: el servicio funciona de manera habitual.

La recolección de basura funciona de forma habitual en CABA este lunes 24 de noviembre LA NACION

Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes : los peajes hoy funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

los peajes hoy funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro. Cementerios en CABA: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizan de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas, e iniciando la última inhumación a las 13.30 horas.

Todos los feriados que quedan en 2025

Quedan solo dos feriados en 2025 (Foto: Freepik)

A continuación, el listado de los asuetos que quedan en los últimos días del año:

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)