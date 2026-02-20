Feroz incendio en un depósito en Benavídez: trabajan nueve dotaciones de bomberos

Un incendio de gran magnitud se desató esta tarde en un depósito ubicado en un predio logístico sobre la Ruta 9, en la localidad de Benavídez, en Tigre. Según informaron medios locales, los empleados que trabajan en el complejo fueron evacuados y trabajan en el lugar varias dotaciones de bomberos.

Si bien se desconocen al momento las causas que habrían desatado el fuego, se informó que las llamas se originaron en uno de los galpones, propagándose rápidamente hacia otros depósitos pertenecientes a la empresa de logística Norlog.

Según precisaron fuentes municipales, dentro del predio logístico de Norlog funcionan distintas naves y el fuego se habría propagado a dos de ellas.

Al lugar arribaron dotaciones de bomberos de Tigre, San Fernando y Escobar, junto a personal de Defensa Civil y del Centro de Operaciones Tigre (COT), donde se desplegó un operativo de evacuación y contención, en el que afortunadamente no se reportaron víctimas ni lesionados.

Más de nueve dotaciones continúan trabajando en el lugar. Aunque el foco está contenido, los equipos realizan tareas de enfriamiento para impedir que las llamas se extiendan hacia otros galpones.

De acuerdo con el parte policial, el galpón donde se inició el incendio era utilizado para el almacenamiento de productos importados, entre ellos computadoras y otros artefactos electrónicos. En tanto, en la estructura lindante donde avanzaron las llamas funcionaba un depósito de vinos.

El hecho quedó registrado en varios videos de testigos que daban cuenta de la imponente escena que se desató después de las 14.30. En las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales podía evidenciarse también una gran columna de humo que se divisaba desde la Panamericana.

Según consignó el portal Zona Norte, los trabajadores del predio no escucharon explosiones, por lo que una de las hipótesis que se baraja es la de un cortocircuito como posible causa del incendio. No obstante, resta esperar las conclusiones finales de los peritajes en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI de Benavídez.