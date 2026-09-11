Fin de semana bajo alerta: sudestada, lluvias, viento y un brusco descenso de temperatura antes de la llegada de la primavera

Este viernes nos encontramos en la antesala de la llegada de una masa de aire polar que no solo afectará a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino también a amplias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas en distintas provincias por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento.

El ingreso de aire frío marcará las condiciones meteorológicas durante los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, con un descenso pronunciado de las temperaturas y un incremento de la intensidad del viento, especialmente durante el sábado.

Las situaciones más complejas se concentran hoy en Misiones y Corrientes, donde rige una alerta naranja por tormentas, y en sectores de Neuquén y Mendoza, bajo el mismo nivel de alerta por nevadas. Se trata, además, de algunas de las regiones que los organismos meteorológicos nacionales e internacionales identifican entre las más influenciadas por el fenómeno de El Niño.

Además de las áreas bajo alerta naranja, otras zonas de Mendoza, Neuquén y Corrientes permanecen bajo alerta amarilla. A ellas se suman sectores de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Para este viernes se espera en la ciudad de Buenos Aires una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 30%. Los vientos soplarán con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El cambio más marcado llegará durante la madrugada y la mañana del sábado. La temperatura descenderá hasta una mínima de 9°C y la máxima apenas alcanzará solo los 12°C. El pronóstico del SMN prevé lluvias durante buena parte de la jornada y, sobre todo, un aumento significativo de la intensidad del viento.

11 SEP | 8:30h ⛈️ La interacción de un frente estacionario con una masa de aire muy inestable continúa generando tormentas fuertes en el NEA.



⚠️ Esta región se encuentra bajo alertas de nivel naranja y amarillo, en algunos sectores hasta la tarde inclusive. 🧵➡️ pic.twitter.com/Y9j0gvgVxE — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 11, 2026

El organismo pronostica para la ciudad de Buenos Aires ráfagas de entre 42 y 50 km/h, mientras que Meteored describe el fenómeno como una sudestada sobre el Río de la Plata, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h. La combinación de viento y bajas temperaturas hará que la sensación térmica resulte mucho más baja que la registrada en los últimos días, cuando las condiciones parecían anticipar la llegada de la primavera.

El domingo comenzará una recuperación térmica moderada. La temperatura oscilará entre 6°C y 14°C, con menor nubosidad y vientos menos intensos que los del sábado. Para el lunes, en tanto, el SMN prevé una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, en un contexto de mayor estabilidad y con una nueva disminución de la intensidad del viento.

De este modo, el momento más adverso en la ciudad se concentrará durante el sábado, cuando coincidirán las temperaturas más bajas del fin de semana con las ráfagas más intensas. Tanto el domingo como el lunes mostrarán una recuperación gradual, aunque las mañanas continuarán siendo frías.

Pronóstico de los próximos siete días en la Ciudad de Buenos Aires SMN

El frío se extenderá a gran parte del país

El ingreso de aire frío no se limitará al área metropolitana. El mapa del SMN muestra para el sábado una extensa franja del centro y sur del país afectada por nubosidad, precipitaciones y bajas temperaturas.

En la Patagonia se esperan condiciones plenamente invernales, con nevadas y lluvias en distintos sectores. El aire frío también alcanzará amplias zonas de Cuyo, La Pampa, Córdoba, San Luis y la provincia de Buenos Aires, donde el pronóstico prevé distintos niveles de nubosidad y precipitaciones.

Más al norte, el escenario será más heterogéneo. Persistirán áreas con tormentas y lluvias en provincias del Litoral y del norte argentino, mientras que otras regiones mantendrán condiciones más estables.

Los valores previstos por Meteored para este viernes permiten dimensionar el contraste regional. Mientras Buenos Aires tendrá temperaturas cercanas a los 17°C, Comodoro Rivadavia rondará los 7°C, Neuquén los 12°C, Mendoza los 17°C y Santa Rosa los 16°C. En el norte, en cambio, las máximas seguirán siendo considerablemente más elevadas: 24°C en Formosa, 23°C en Resistencia y Tucumán, y 22°C en Corrientes y Posadas.